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Военнообязанные, проходившие сборы в 72-м Объединенном учебном центре в Борисове, возвращаются домой
Военнообязанные, призванные на сборы в 72-й Объединенный учебный центр в Борисове, возвращаются домой. Они с честью прошли проверку с практическим развертыванием и применением штатного вооружения, военной и специальной техники.
Своей самоотдачей и добросовестным отношением к выполнению поставленных задач запасники еще раз доказали верность воинскому долгу, Военной присяге и боевым традициям старших поколений. Это подчеркнул в своем обращении начальник учебного центра. В торжественной обстановке военнообязанных чествовали за участие в маневрах.
Как ранее отмечал глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин, оценивая действия военнообязанных на полигоне, внезапные проверки - давно устоявшаяся практика и наиболее эффективная форма подготовки войск.