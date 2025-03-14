Военнообязанные, проходившие сборы в 72-м Объединенном учебном центре в Борисове, возвращаются домой

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Военнообязанные, призванные на сборы в 72-й Объединенный учебный центр в Борисове, возвращаются домой. Они с честью прошли проверку с практическим развертыванием и применением штатного вооружения, военной и специальной техники.

Своей самоотдачей и добросовестным отношением к выполнению поставленных задач запасники еще раз доказали верность воинскому долгу, Военной присяге и боевым традициям старших поколений. Это подчеркнул в своем обращении начальник учебного центра. В торжественной обстановке военнообязанных чествовали за участие в маневрах.