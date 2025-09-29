3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Вольфович на ИННОПОМ: Делать все для улучшения жизни граждан, а не смотреть на соседей через прицелы
Договоренности на ИННОПРОМ являются важным фактором для достижения экономических успехов и создания инновационных решений стран-участниц. Это прекрасная площадка для продвижения предприятий.
Сергей Майоров, председатель правления промышленного кластера Татарстана (Россия):
"Мы привезли сюда очень хорошие, интересные предложения, которые помогают снижать себестоимость, повышать производительность. В частности, уже определенное время у нас работает компания "Техникс" из Республики. Без раскопок ремонтируют канализацию. Выполнено уже пять объектов в Минске, в других городах. Идет проектирование еще более десяти объектов, потому что это более 30 % экономии".
"Мы видим, насколько большой ажиотаж. Около 18 губернаторов Российской Федерации лично приехали для участия в ИННОПРОМ. Узбекистан, Казахстан тоже присутствуют. Это говорит о том, что сейчас мы на пике наших возможностей по интеграции многих проектов. Последние два дня, прорабатывая вопросы и с Ульяновской областью и с Санкт-Петербургом, мы видим, насколько много точек соприкосновения", - отметила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
"Нас упрекают западные соседи, что Беларусь представляет какую-то агрессию. Надо по выставке пройти и посмотреть, какую же угрозу Беларусь, Россия, да и компании Казахстана, Узбекистана, многих других постсоветских республик, которые сегодня представлены на различных демонстрационных площадках, какую угрозу они представляют для Запада. В вопросах развития, совершенствования, мирного будущего, созидания, наверное, представляют угрозу. Мы говорим о том, что надо идти вперед, социально-экономические проекты развивать и делать все возможное для улучшения жизни наших граждан, а не смотреть на наших соседей через, извините, прицелы".