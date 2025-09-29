Вольфович на ИННОПОМ: Делать все для улучшения жизни граждан, а не смотреть на соседей через прицелы

Договоренности на ИННОПРОМ являются важным фактором для достижения экономических успехов и создания инновационных решений стран-участниц. Это прекрасная площадка для продвижения предприятий.

Сергей Майоров, председатель правления промышленного кластера Татарстана (Россия):

"Мы привезли сюда очень хорошие, интересные предложения, которые помогают снижать себестоимость, повышать производительность. В частности, уже определенное время у нас работает компания "Техникс" из Республики. Без раскопок ремонтируют канализацию. Выполнено уже пять объектов в Минске, в других городах. Идет проектирование еще более десяти объектов, потому что это более 30 % экономии".

"Мы видим, насколько большой ажиотаж. Около 18 губернаторов Российской Федерации лично приехали для участия в ИННОПРОМ. Узбекистан, Казахстан тоже присутствуют. Это говорит о том, что сейчас мы на пике наших возможностей по интеграции многих проектов. Последние два дня, прорабатывая вопросы и с Ульяновской областью и с Санкт-Петербургом, мы видим, насколько много точек соприкосновения", - отметила первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси: