Вольфович объяснил, почему учения "Запад-2025" проводятся вдали от границ и открыты для наблюдателей
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в проекте "Война и мир" рассказал о ходе совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025", подчеркнув их открытость и направленность на защиту Союзного государства.
"Проведен большой комплекс мероприятий по подготовке к этим учениям, по подготовке штабов, войск. Сегодня один из практических эпизодов проходит на Борисовском полигоне. Таких эпизодов на полигонах нашей страны проходит много", - отметил Александр Вольфович.
Он подчеркнул, что учения проводятся в глубине территории Беларуси и России, чтобы минимизировать напряженность: "Поскольку районы проведения учения отодвинуты в глубь территории страны, учения проводятся на территории Российской Федерации, задействованы полигоны Российской Федерации. Казалось бы, куда уже дальше отодвинуть группировки войск от наших западных соседей Польши и стран Прибалтики".
Однако госсекретарь Совбеза указал на агрессивные действия со стороны соседних стран: "Тем не менее, мы наблюдаем ту риторика и те агрессивные действия, которые все-таки исходят от руководства Польши и стран Прибалтики. Созданы крупные группировки войск, в том числе вблизи государственной границы с Республикой Беларусь".
Он отметил, что на сопредельных территориях проходит около 13 учений с группировками по 2-3,5 тыс. человек: "Развернуты средства разведки, летает разведочная авиация. Хорошего от этого ничего, конечно, нет".
Александр Вольфович:
"Подразделения двух батальонов напугали 40-тысячную группировку на территории Польши. А что бы было, если бы мы создали здесь группировку на 30 тыс.? Наверное, мандраж бы какой-то хватил, за сердце бы схватились наши сопредельные товарищи".
Он подчеркнул, что учения "Запад-2025" направлены на подготовку личного состава, а не на угрозу соседям: "Какая бы техника ни применялась на поле боя, главное все равно остается за человеком: за офицером, за солдатом, который ведет боевые действия и управляет техникой".
Александр Вольфович особо отметил открытость учений: "Они не представляют никому угрозы. Об этом сказано и Президентом Республики Беларусь, и Президентом Российской Федерации. И такое количество наблюдателей, которые мы пригласили сегодня, говорит об открытости наших мероприятий. Если бы мы готовились к какому-то нападению на соседние страны, неужели бы мы пригласили такое количество стран?".
В отличие от западных соседей, которые не приглашают Беларусь на свои учения, "Запад-2025" демонстрирует прозрачность: "Нас не пригласили, нас не позвали, закрылись и говорят, что они проводят учения по защите от угрозы с востока. Ну, кто кому угрожает, по-моему, очевидно и ясно".
Госсекретарь Совбеза резюмировал: "Цели учения достигнуты. Военнослужащие показывали высочайший уровень подготовки и, самое главное, взаимодействия. Очень сложно добиться взаимодействия между различными группировками".
Учения "Запад-2025" подтверждают готовность региональной группировки войск защищать Союзное государство, демонстрируя высокий уровень координации и профессионализма.