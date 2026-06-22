Церемонии возложения цветов и венков проходят 22 июня по всей Беларуси. 85 лет назад белорусов разбудили взрывы, огонь и смерть. Миллионы жизней были перечеркнуты еще до того, как люди успели понять, что происходит.

"17 июня 2026 года в Брянской области произошел беспрецедентный удар по автобусу с мирными гражданами. Неважно, чей это был автобус - белорусский, российский или другого государства, это автобус с мирными жителями. Тот, кто совершил удар, пытался спровоцировать и дать очередной повод для столкновения Беларуси и Украины. Президент Беларуси Александр Лукашенко держит все на контроле, по его поручению спецслужбы, Следственный комитет проводят самое тщательное расследование по этому факту. Все они будут проанализированы. Уже опрошены все свидетели, находившиеся в автобусе люди. Есть моменты, которые будут доложены главе государства. Решение будет принято, но втянуть Беларусь в конфликт, спровоцировав трагическое событие, не получится".