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Волонтеры БРСМ помогли благоустроить территорию, где разместится Национальный исторический музей

Благоустроить территорию и привнести вклад в историю города. 100 бойцов студотрядов и волонтеры "Доброго сердца" присоединились 24 октября к важному общему делу.

Помогли в наведении порядка на территории, отведенной под строительство нового Национального исторического музея и Парка народного единства. Трудовой десант помог строителям в расчистке старой плитки и ее транспортировке.

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Национальный исторический музей разместится в Центральном районе Минска на участке между проспектом Победителей, улицей Орловской и рекой Свислочь.

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