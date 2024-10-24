Волонтеры БРСМ помогли благоустроить территорию, где разместится Национальный исторический музей

Благоустроить территорию и привнести вклад в историю города. 100 бойцов студотрядов и волонтеры "Доброго сердца" присоединились 24 октября к важному общему делу.

Помогли в наведении порядка на территории, отведенной под строительство нового Национального исторического музея и Парка народного единства. Трудовой десант помог строителям в расчистке старой плитки и ее транспортировке.