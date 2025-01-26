Красная тряпка перед взором европейского быка. Именно так можно назвать нашу страну, которая продолжает отстаивать политику независимости и национальных интересов.

В очередной раз Брюссель, а следом и Варшава продемонстрировали, что пока Минск не играет по их правилам и не идет на поклон, не будет и диалога. Как итог, даже не дожидаясь самих выборов, весь избирательный процесс и его итоги признали нелегитимными.

Совсем другое дело - выборы в странах, где коллективный Запад уже прочно обосновался. О фальшивой сути Европейского континента в сюжете Евгения Белоусова.

Издалека виднее. Циничный Запад вновь демонстрирует свою суть. Европарламент, а следом за ним и польский сенат еще до старта голосования заявили о непризнании выборов Президента Беларуси, а власть в нашей стране назвали "нелегитимной". Наверное, именно такая заготовка была бы в кармане и у каждого из западных наблюдателей, представляющих, например, ОБСЕ. Вот только решили не ехать, мол, пригласили слишком поздно. В общем, ничего нового.

А вот Грузия вполне насладилась европейским надзором. Их парламентские выборы тоже не были признаны демократическим сообществом.

Оуэн Мерфи, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ в Грузии:

"В течение всего периода поступали сообщения о запугивании, принуждении и давлении на избирателей, особенно на работников государственного сектора и экономически уязвимых слоев населения".

Новый срок Санду

Зато международным стандартам точно соответствует то, что произошло в Молдове. Украсть у сотен тысяч человек права голоса и приписать несуществующие - вот лучшая тактика. Именно так Санду вновь стала президентом. При этом еще и на Россию набросилась.

Майя Санду, президент Молдовы:

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконный подкуп избирателей, вовлечение враждебных сил за пределами страны и преступных группировок..."

И никого не волнует, что национальные наблюдатели зафиксировали под 800 нарушений в ходе голосования. Забыли и, что в Москве отдать свой голос смогли далеко не все. На полмиллиона граждан Молдовы, проживающих в России, выдали всего 10 тысяч бюллетеней.

Не можешь победить - отмени

Но все это цветочки в сравнении с отмененным волеизъявлением граждан Румынии. Конституционный суд страны просто аннулировал весь первый тур выборов Президента, где победу одержал неудобный для всех Кэлин Джорджеску.

Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии:

"По сути, в этот день коррумпированная система в Румынии проявила свое истинное лицо и заключила договор с дьяволом".

Дальнейшая история особого смысла не имеет - все доводы о неправомерности решения Конституционного суда были отметены в сторону, а новые выборы назначена аж на 4 мая. За это время многое может произойти.