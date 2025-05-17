"Среди всех кандидатов, зарегистрированных в ЦИК Польши, нет ни одного здравомыслящего человека. И эта тройка лидеров, которая сейчас сформировалась, продолжит тот саморазрушительный вектор польской республики, который проводило сначала правительство Дуды - Моравецкого - Качиньского, а теперь правительство господина Туска. А значит уровень жизни простых поляков (будет снижаться. - Прим. ред.) и их разочарование так называемой политической элитой продолжит нарастать по примеру Франции, Германии, Британии, Австрии и других стран, - считает Юрий Воскресенский. - К чему это приведет? Мы предупреждали много раз. Игнорирование воли избирателей приведет к радикализации общества".