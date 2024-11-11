Воскресенский: Мы должны поощрять альтернативное мнение, но здравое и на одном знаменателе

Об отличии деструктивной и конструктивной оппозиции в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Юрий Воскресенский.

Используя политологические термины, сейчас оппозиция - это те партии, которые не находятся у власти, отметил эксперт. "Получается, что ЛДП(Б) - это оппозиция, КПБ, РПТС - "Белая Русь". Но если отходить от этих терминов, которые давным-давно поменялись, как демократия и диктатура, левый и правый (сейчас вообще не разберешь в мире, кто левый, кто правый). То все наши политические силы являются конструктивными. Их можно назвать конструктивной оппозицией. И меня можно назвать тоже конструктивным оппозиционером, если брать какие-то классические политологические дефиниции", - считает политолог.

Юрий Воскресенский:

"Я рад, что в отличие от предыдущих лет, где у нас были тысячи общественных организаций, 18 партий, и многие из них выступали против страны, сейчас все организации зарегистрированные, все субъекты политического и общественного процесса. Если брать общественные организации, они все выступают и стоят на позициях защиты белорусской государственности".

По его мнению, это ненормально, когда люди выступают за введение санкций против Беларуси и белорусского народа, за политическое преследование, селективное наказание в отношении неугодных журналистов или политиков. Это трудно представить в странах западной демократии.

Юрий Воскресенский:

"Какой-то знаменатель должен быть один. И всех нас, кто остался в стране, у нас у всех один знаменатель. А кто уехал, у них, наверное, знаменатель другой, потому что у них и страна поменялась. То, что все стоят на одном знаменателе, это не значит, что все должны петь в одну дудку. Как китайцы говорят, пусть цветет сто цветов, пусть будет сто красок, то есть не должно быть единогласия и единоначалия, потому что мы тогда быстро скатимся к тотальному "одобрянцу". И в этом плане замечательно, что каждая из каких-то политических сил, общественных объединений подсказывают власти какие-то недостатки. Не забалтывают их".