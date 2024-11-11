3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Воскресенский: Мы должны поощрять альтернативное мнение, но здравое и на одном знаменателе
Об отличии деструктивной и конструктивной оппозиции в программе "Актуальное интервью" рассказал политолог Юрий Воскресенский.
Используя политологические термины, сейчас оппозиция - это те партии, которые не находятся у власти, отметил эксперт. "Получается, что ЛДП(Б) - это оппозиция, КПБ, РПТС - "Белая Русь". Но если отходить от этих терминов, которые давным-давно поменялись, как демократия и диктатура, левый и правый (сейчас вообще не разберешь в мире, кто левый, кто правый). То все наши политические силы являются конструктивными. Их можно назвать конструктивной оппозицией. И меня можно назвать тоже конструктивным оппозиционером, если брать какие-то классические политологические дефиниции", - считает политолог.
Юрий Воскресенский:
"Я рад, что в отличие от предыдущих лет, где у нас были тысячи общественных организаций, 18 партий, и многие из них выступали против страны, сейчас все организации зарегистрированные, все субъекты политического и общественного процесса. Если брать общественные организации, они все выступают и стоят на позициях защиты белорусской государственности".
По его мнению, это ненормально, когда люди выступают за введение санкций против Беларуси и белорусского народа, за политическое преследование, селективное наказание в отношении неугодных журналистов или политиков. Это трудно представить в странах западной демократии.
Юрий Воскресенский:
"Какой-то знаменатель должен быть один. И всех нас, кто остался в стране, у нас у всех один знаменатель. А кто уехал, у них, наверное, знаменатель другой, потому что у них и страна поменялась. То, что все стоят на одном знаменателе, это не значит, что все должны петь в одну дудку. Как китайцы говорят, пусть цветет сто цветов, пусть будет сто красок, то есть не должно быть единогласия и единоначалия, потому что мы тогда быстро скатимся к тотальному "одобрянцу". И в этом плане замечательно, что каждая из каких-то политических сил, общественных объединений подсказывают власти какие-то недостатки. Не забалтывают их".
"Если мы будем постоянно сами себя хвалить и не замечать недостатки, то мы можем повторить события 2020 года только с учетом того, что те силы уже будут более подготовлены, - считает политолог. - Их сейчас тренируют в различных в лагерях, накачивают экстремистской информацией, накачивают ненавистью. Поэтому мы должны чутко реагировать и поощрять альтернативное мнение, альтернативную точку зрения. Но здравое и на одном знаменателе. Очень важно. А этот знаменатель - суверенитет, независимость Беларуси, обеспечение социальной справедливости, социальной защищенности на основе традиционных ценностей".
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
Главная профсоюзная елка состоялась в Минске
Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната
6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ЦТ
Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все