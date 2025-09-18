Воскресенский: Президент Беларуси ориентируется во всех нюансах, связанных с актуальными вопросами

Эксперты продолжают обсуждать темы круглого стола, который прошел 17 сентября во Дворце Независимости. Диалог о национальной идеологии и исторической памяти стал откровенным и предметным. Президент Беларуси показал глубокое понимание нюансов, которые волнуют общество сегодня.

"Встреча прошла в атмосфере абсолютной открытости, прозрачности, широкой дискуссии, обсуждения всех важнейших вопросов, связанных с национальной исторической памятью, с национальной идеологией, с необходимостью воспитания и передачи молодому поколению наших традиционных ценностей, закрепленных в ряде программных документов, в том числе в Основном законе. Было удивительно в очередной раз увидеть, насколько тонко и четко Президент Беларуси ориентируется во всех, даже самых небольших нюансах, связанных с актуальными вопросами, волнующими наше общество".