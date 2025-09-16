3.64 BYN
Воскресенский: Учения "Запад-2025" прошли в обстановке небывалой открытости
Автор:Редакция news.by
Учения "Запад-2025" прошли без эксцессов, в обстановке небывалой открытости и транспарентности. Об этом в студии "Первого информационного" заявил политический аналитик Юрий Воскресенский.
Он также добавил, что на учениях присутствовали представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии.
"Наши западные партнеры и журналисты все остались довольны, а больше всего остались довольны военнослужащие со стороны Российской Федерации, Беларуси, которые принимали участие в учениях, показали свою слаженную, великолепную профессиональную работу", - отметил Воскресенский.