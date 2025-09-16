Воскресенский: Учения "Запад-2025" прошли в обстановке небывалой открытости

Учения "Запад-2025" прошли без эксцессов, в обстановке небывалой открытости и транспарентности. Об этом в студии "Первого информационного" заявил политический аналитик Юрий Воскресенский.

Он также добавил, что на учениях присутствовали представители 23 государств, в том числе трех стран НАТО - США, Турции и Венгрии.