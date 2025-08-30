Воспитание с акцентом на патриотизм: как проходит день учащихся в клубе "Вектор"

Тема военно-патриотических клубов для молодежи сегодня максимально актуальна и востребована. За последние 5 лет в Беларуси появились десятки таких объединений.

Разбирать и собирать автоматы, как заправских спецназовцев, 14-летних юношей научил вот Игорь Лазарев. 26 лет своей жизни Игорь Алексеевич посвятил военно-патриотическому воспитанию молодежи. Как только ушел в запас из армии, где отслужил 27 лет, создал клуб "Вектор". Это было в 1999 года.

Игорь Лазарев, директор Центра патриотического воспитания молодежи "Вектор":

"Когда нам говорили, что юноши не хотят служить в армии, я всегда отвечал: "Просто им никто об этом нормально не рассказывает, не показывает, не дает попробовать себя в этом деле. Тогда я и написал положение о центре допризывной подготовки, пошел в исполком, рассказал обо всем этом. С тех пор мы и существуем".

День в клубе "Вектор" начинается с построения. Затем каждый получает свое задание - кто-то изучает звание на погонах, а кто-то учится оказывать первую медицинскую помощь.

После индивидуальных занятий идет общий урок на тему истории и традиций Беларуси, а также Великой Отечественной войны.

На постоянной основе в "Векторе" обучается 42 человека. Но в течение учебного года на занятия сюда приходит еще порядка 1,7 тыс. школьников. Военную подготовку "гостям" преподают сами курсанты. Такая взрослая жизнь ребятам по душе, ведь здесь они могут не только обучиться азам военного дела для поступления в вузы, которые готовят силовиков, но и понять для себя что такое "хорошо", и что такое "плохо".

С тех пор как Игорь Алексеевич взял "Вектор" на воспитание молодежи, он вырастил уже около 9 тыс. ребят. Многие из них стали военными и пополняли руководящие ряды силовых ведомств.