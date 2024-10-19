Война беспилотников: противник ведет себя нагло и использует хитрую тактику

О текущей ситуации с БПЛА на российско-украинском фронте рассказал начальник службы БПЛА 110-й бригады Донецкого армейского корпуса РФ Алексей Ершов (позывной "Белорус").

"Противник ведет себя нагло. Плотность беспилотников большая. Но сейчас плюс, что отодвинулись от Донецка, стало проще немножко "птичек" фильтровать, т.е. понимать, где своя, где чужая", - пояснил он.

Но, по словам Ершова, они все равно предпринимают попытки пролета на Донецк. "Их много, они не работают на качество пролета. Т.е. оператор БПЛА не будет выбирать какое-то место для того, чтобы где-то лететь. Он будет пускать один за одним. Если один собьют, пустит следующий, какой-то проскочит это окно. В этом беда", - отметил военный.

"По камикадзе обстановка очень напряженная. Даже не то, что не хватает средств РЭП, а то, что противник постоянно модернизируется и переходит на другие частоты, ищет решения. Т.е. приходится постоянно наступать ему на пятки", - описал ситуацию Алексей Ершов. - Сложно работать на опережение. Это гонка: догнал, перегнал, догнал, перегнал".

Начальник службы БПЛА подчеркнул, что у противника очень много хороших специалистов не столько своих, сколько на Западе и в Европе. "Т.е. они могут обращаться в разные фирмы. Их готовят, снабжают, ищут решения, у них просто возможностей больше, больше помощи, - констатировал он. - НАТО - сколько там поддержки, сколько там решений, вооружений, разработок. Это же все тащится сюда на небольшой участок. И можно понять, насколько этого всего много. Поэтому тут очень тяжело в этом плане. Каждый день что-то новое, не стоим на месте".

"Сейчас противник начал применять очень любопытную, интересную тактику: они сбивают наши большие беспилотники путем FPV, причем на высоте 2 км, 3 км. У них появились средства обнаружения. Они точно знают, где мы летаем, потому что просто так в воздухе невозможно найти, - разъяснил Алексей Ершов. - У нас тоже не дремлют. Мы уже определяем, когда у них стартуют конкретно эти камикадзе для сбития и уводим свои борта. Т.е. боремся пока так".

Противник, по его словам, делает очень хитро: систему управления подстраивает под управление российских БПЛА. "Тем самым, если даже мы включим РЭП, мы заглушим оба беспилотника - и свой, и их. Поэтому пока решение только убегать", - отметил он.