3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Война, концлагерь, Победа и восстановление страны - все вместила в себя судьба Ираиды Ивановской
98-летняя Ираида Ивановна Ивановская смотрит в фотоальбом и будто перелистывает страницы своей жизни. Детство вспоминать особенно сложно, ведь оно оборвалось под грохот бомбежек в 14 лет.
"На третий день, когда сгорел наш дом и мама осталась с 4 детьми без жилья, я поняла, что такое война. Приютила нас тетя. У меня было два старших брата, они ушли в партизаны и я стала помогать. Выполняла настоящие задания партизан, так продолжалось больше года, пока я не попала в концлагерь", - вспоминает ветеран.
Во время одной из облав семья попала в сортировочный пункт. Маму с сестрой отправили в Германию, Ираиду - в концлагерь. Тринадцать месяцев она провела за колючей проволокой. Спасло быстрое наступление Красной армии.
Потом был военный госпиталь, куда Ираида попросилась медсестрой. В составе 3-го Белорусского фронта дошла до Восточной Пруссии (Кенигсберга), там и встретила День Победы.
"Меня Бог поцеловал, что дал столько пожить. Живу и думаю: как хорошо, как расцвела и какая она сегодня - страна Беларусь", - с гордостью рассказывает Ираида Ивановна.
В 1946 году вышла замуж за бывшего танкиста, родила двух сыновей. После войны примерила разные профессии: была строителем, поваром, сторожем. Потом 15 лет отдала управлению кинофикации. Работала в кинотеатрах "Центральный", "Победа" и "Мир". Завершила трудовой путь в первой в Беларуси гостинице для иностранных туристов - "Юбилейная", откуда ушла на пенсию. И сегодня жизнь Ираиды Ивановны остается насыщенной. Проводит время с семьей, с детьми уже ушедших из жизни подруг. Праздники встречает в кругу подрастающего поколения. Успевает все.
От послевоенных руин до расцвета нашей Родины. Своими глазами Ираида Ивановна видела возрождение суверенной Беларуси и принимала участие в нем. Она - олицетворение самой истории, одна из тех, кем гордится наше Отечество.