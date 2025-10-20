3.70 BYN
Войска связи Беларуси отмечают профессиональный праздник - 106 лет со дня образования
Войска связи - неотъемлемая часть системы управления Вооруженными Силами Беларуси. Воины-связисты внесли значительный вклад в достижение Великой Победы. Боевые традиции продолжает и нынешнее поколение.
20 октября войска связи отмечают профессиональный праздник - 106 лет со дня образования. Войска связи - одни из самых многочисленных, функционируют во всех структурах Вооруженных Сил, начиная от отдельных рот и заканчивая управлениями Вооруженных сил и командований.
В век IT-технологий невозможно представить успех вооруженного противоборства без применения средств связи. Войска прошли большой путь становления и модернизации: от первых полевых телефонов до современного оборудования.
Многолетняя история войск связи хранит примеры самоотверженности, мужества и героизма воинов-связистов.