Войска связи Беларуси отмечают профессиональный праздник - 106 лет со дня образования

20 октября войска связи отмечают профессиональный праздник - 106 лет со дня образования. Войска связи - одни из самых многочисленных, функционируют во всех структурах Вооруженных Сил, начиная от отдельных рот и заканчивая управлениями Вооруженных сил и командований.