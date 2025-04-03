Войтешко: Шины All Seasons фактически сегодня вне закона

На календаре весна, но погода в Беларуси совсем не весенняя - минус на термометре, снег и гололед. Стоит ли в нынешних погодных условиях пользоваться всесезонными шинами, универсальны ли они? Об этом в программе "ЧП.BY" спросили у первого замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси Александра Войтешко.

"Ничего универсального, - считает он. - Мы все прекрасно понимаем, что зимняя резина работает в зимних условиях при пониженных температурах гораздо лучше, чем летняя. Всесезонная - это что-то не зимнее и не летнее, что-то среднее. То есть фактически это вариант промежуточный".

Как отметил Александр Войтешко, в настоящее время рассматриваются новые изменения в правилах дорожного движения, где такая норма, как применение и использование зимой шин всесезонного характера с аббревиатурой All Seasons будет запрещена.

"Это связано еще и с тем, что в техническом регламенте № 018 от 2011 года Таможенного союза, который обязателен для исполнения и в Республике Беларусь, прописано, что в обязательном порядке все автомобили в зимнее время должны использовать шины маркировкой M+S, M/S, MS и в обязательном порядке с тремя горными вершинами, с тремя пиками. All Seasons не предусмотрены, поэтому фактически они сегодня являются вне закона", - заявил первый зам ГУ ГАИ МВД.