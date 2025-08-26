Возможен ли дальнейший экономический рост ЕС без мигрантов, рассказал эксперт

Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" оценил, возможен ли дальнейший экономический рост ЕС без мигрантов.

Прежде всего, страны Европейского союза работают вдолгую, подчеркнул эксперт. И расчет идет на то, что для первой прибывшей волны мигрантов будут созданы условия для последующей адаптации, а уже дети этих мигрантов вольются в качестве полноценных членов европейского общества. Более того, уточнил он, есть расчеты, по которым даже те мигранты, которые трудоустроились и работают сегодня на европейских предприятиях, чрезвычайно выгодны, поскольку, во-первых, они восполняют недостаток рабочей силы на предприятиях. Во-вторых, делают соответствующие выплаты в бюджет страны - налоговые выплаты, выплаты по пенсионной линии и т. д. И за счет этого европейцы могут, что называется, залатывать бреши в своем бюджете.

Соответственно, отметил депутат, увеличение количества работающих мигрантов приводит к снижению общего долга европейцев. Т.е. вся сумма долга распределяется на общее количество работающих, и поэтому на отдельно взятого европейца внутренний и прочий долг становится меньше, пояснил он.

Однако сегодня речь идет уже о том, что европейцам нужна именно квалифицированная рабочая сила.

Но как ЕС пришел к тому, что не в состоянии самостоятельно себя обеспечить трудовыми ресурсами?

Во-первых, по его словам, это стареющее население. Во-вторых, перераспределение внутренних трудовых ресурсов. И в третьих - санкции, которые Европа ввела в отношении Союзного государства.