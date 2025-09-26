"Все было предельно ясно: тематика, события". Участник о Глобальном атомном форуме

Развитие атомной индустрии в мире базируется на двух плоскостях: безопасность и обеспечение равного доступа к технологиям для всего мира. Только так можно обеспечить глобальное устойчивое развитие.

В этом уверены участники атомного форума, который в эти дни принимает Москва. Использование мирного атома доказало и эффективность, и безопасность. А значимость индустрии для развития экономики только растет.

Так, 50 млрд киловатт-часов электроэнергии, которые уже получили на Белорусской АЭС, расширяют прежние рамки и в смежных отраслях.

"Мировая атомная неделя"

География Глобального атомного форума беспрецедентна. Больше 118 стран мира и 20 тыс. участников, журналистов, которые во всех уголках планеты расскажут о том, как сегодня развивается атом и какие договоренности были достигнуты в Москве (а их порядка 2 тыс.).

"Все начинается с атома" - емкие заголовки уже в первые сутки работы форума разлетелись по ведущим мировым изданиям. Внимание к тому, что звучит на атомной неделе в Москве, приковано со всех уголков планеты - от Азии до Южной Америки.

Кледола Кассия Оливейра де Телло, представитель Центра развития ядерных технологий (Бразилия):

"Форум оставил самые приятные впечатления. Все было предельно ясно: тематика, события. Платформа оказалась очень информативной. Особенно порадовала четкая организация по темам. Экология, энергетика, финансы - все логично и доступно для всех".

Здесь опыт - тема открытая. Более того, для тех, кто ранее пытался намекать на "технологический колониализм", на полях форума прозвучал четкий посыл: Россия не ставит партнеров в зависимость, а помогает создавать собственную национальную атомную отрасль, при этом готовя кадры, отдавая опыт и знания. Для Беларуси раскрыли все атомные секреты. И делиться тем, как мы проходили путь к устойчивому энергосуверенитету, готовы, тем более интерес немалый.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"В текущем году между Национальной академией наук Республики Беларусь и Национальной академией наук Вьетнама было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы предложили расширить сферу этого соглашения, дополнив его природоохранной тематикой, на что коллеги ответили, что достаточно оперативно рассмотрят и внесут свои предложения по данному направлению".

Интерес к белорусскому опыту создания атомной индустрии с нуля понятен. БелАЭС - это один из лучших проектов Росатома, он относится к поколению 3+, что означает повышенную безопасность и соответствие современным международным требованиям. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы провели все миссии МАГАТЭ, которые были рекомендованы странам-новичкам при сооружении этого объекта. Их было семь, в том числе по отдельным миссиям было несколько фаз и этапов. Мы и дальше продолжаем это взаимодействие. И уже на стадии эксплуатации этого объекта у нас планируется проведение и других миссий, в частности, миссии OSART в 2026 году".

Выставка стала частью деловой программы, где диалог о будущих контрактах шел не менее жарко, чем на секциях. Эффективность будущего партнерства закрепили подписями в договорах и контрактах. Это порядка 50 документов различного уровня.