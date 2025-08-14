3.72 BYN
Встроенные помещения в многоэтажных жилых домах. Кто берется за наведение порядка по таким проектам?
Автор:Редакция news.by
Тенденции жилищного строительства в Беларуси сегодня диктуют комплексный подход к возведению многоэтажек со встроенными и пристроенными помещениями, которые создадут дополнительный комфорт для жильцов, будь это паркинг или магазин.
Однако именно такие объекты нередко вырастают в длинные истории, когда сдав жилье, застройщик сбавляет темп или вовсе отказывается от ранее взятых обязательств.
