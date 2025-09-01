3.69 BYN
Второй этап учения ОДКБ "Взаимодействие-2025" начался на полигоне Лосвидо
На полигоне Лосвидо начался второй этап совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
На данном этапе военнослужащие отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства - члена ОДКБ, специальных учений "Поиск-2025" и "Эшелон-2025".
Командующему КСОР ОДКБ Алексею Елфимову - представителю Вооруженных Сил Беларуси вручена оперативная директива Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси и распоряжения по видам всестороннего обеспечения. Офицеры командования КСОР ОДКБ приступил к оценке обстановки и разработке замысла на совместную операцию. В это время контингенты приступили к занятиям по тактической подготовке в составе объединенного контингента КСОР ОДКБ.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков посетил полевой пункт управления КСОР ОДКБ, где ознакомился с ходом работы должностных лиц на командном пункте на этапе подготовки совместной операции, а также осмотрел места расположения национальных воинских контингентов.