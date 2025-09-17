"Выбор в пользу семьи" - учитель из Украины рассказала, почему переехала в Беларусь

Учитель искусства Дукорской средней школы Ирина Ковальчук 17 сентября примет присягу гражданина Республики Беларусь. В эфире "Первого информационного" она поделилась, почему приняла решение о переезде из Украины и о смене гражданства.

По словам Ирины, переезд в Беларусь случился 11 лет назад. "Приехала к своему будущему мужу. Муж стал уже не будущим, а настоящим. Я приехала сюда с маленькой дочкой. И ваша страна приняла не только меня, но и ее".

Ирина Ковальчук:

"Выбор пал на Беларусь, наверное, не случайно. Во-первых, страна понравилась не только мне, но и дочке. В Украине нам тоже нравилось, все было прекрасно. Но когда пришло время выбирать, мы приняли решение в пользу семьи".