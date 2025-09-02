Выходить из засады и стрелять из РПГ: чему учили журналистов на учениях "Военкор-2025"

Глазами военных корреспондентов миллионы телезрителей видят настоящую войну. Их работа важная, нужная, но смертельно опасная. Вместе с военными журналисты постоянно находятся на передовой фронта. Правда, информационного. Оружие военкоров - микрофон и камера, а задачей является донести правду до каждого человека.

Понимают важность работы корреспондентов в зоне боевых действий и в Беларуси, поэтому проводят тактико-специальные учения "Военкор", в рамках которых обучают, как выжить во время боевых действий, не стать жертвой минных ловушек, спасти раненого товарища, не потеряться на местности и, главное, не стать обузой для сопровождающих военкора бойцов. На учения отвели пять дней, а условия пребывания создали максимально приближенные к боевым.

В первый день журналистам пришлось сменить гражданскую одежду на форму (снаряжение, бронежилет, шлем, другие средства защиты и тактической медицины). Все это было на журналистах на протяжении пяти дней.

Участники тактико-специальных учений "Военкор-2025"

В палаточном городке на одном из полигонов временно проживали 26 журналистов, которые представляли республиканские и региональные СМИ. Учение началось с занятий по разминированию и защите от дронов. Рядом всегда были инструкторы, и каждый из них не раз бывал в горячих точках.

Подъем был в 6:00, а отбой в 22:00 - таков распорядок дня. К слову, журналистам поблажек не делали, поэтому многим уже после первого дня хотелось добраться до кровати и упасть на нее. Хоть болели все мышцы и появились первые ссадины, расслабляться не давали ни на минуту, разве что иногда разрешали снять шлем и бронежилет.

Да, журналист на войне не должен брать оружие в руки, но современные конфликты проходят без всяких правил, а военкор всегда ходит по краю лезвия, поэтому огневая подготовка также была предусмотрена в программе учений. На войне нужно уметь многое, поэтому учились журналисты стрелять из разных видов стрелкового оружия - из АКС (автомат Калашникова складной), СВД (снайперская винтовка Драгунова), ПК (пулемет Калашникова), РПГ (ручной противотанковый гранатомет).

Засада - обычное дело на войне, поэтому стояла задача как можно быстрее покинуть БТР и добраться до безопасного места.

Участники "Военкор-2025" при выполнении задания

Война - это искусство, при этом не только ведение боевых действий, но и выживание. К примеру, лес очень часто становится местом пребывания, и в этом случае можно выжить, а можно и нет. Журналистов научили, как и что делать в лесистой местности, а именно развести огонь без спичек, чтобы не умереть с голода, и обустроить место отдыха.

Четвертый день занятий также прошел в лесу, где представители СМИ совершили марш-бросок больше 6 км, на котором были засады и испытания, но до конечной точки дошли все. В конце учений последней задачей было добраться до точки эвакуации.

"Были сложные испытания, но все друг другу помогали, и мы дошли до финальной точки. Это все благодаря команде, которая сопровождала нас весь путь. Также были очень опытные инструкторы, которые все сначала объясняли. Потом ввели элементы внезапности, но мы уже были немного к ним готовы, и поэтому у нас все получилось очень хорошо", - поделился эмоциями телеоператор телеканала "Первый информационный" Алексей Сосновский.

Выполнение задания по стрельбе

Помощник министра обороны - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси Леонид Касинский отметил, что сегодня журналисты - это бойцы, которые на переднем крае защищают национальные интересы Беларуси, поэтому им очень важно получить практические знания и навыки, которые помогут выполнить задачи не только в условиях боевой деятельности.

Сейчас в мире насчитывается от 55 до 180 военных конфликтов разной интенсивности. В зоне боевых действий ночью и днем работают корреспонденты, и очень часто они становятся мишенью. В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет - такую статистику приводит Комитет по защите журналистов (международная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке).

Светлана Смык, замначальника отдела телекомпании "ВоенТВ":

"Мы постоянно находимся с подразделениями, с воинскими частями, но все же опыт военкора - это глубокое погружение во все это. А те знания, навыки, которые мы здесь получили, мы ими до этого не обладали на 100 %. То есть это работа в боевых условиях, отработка действий по тактической медицине, действий в тылу противника. Все это было углубленно, это большой экспресс-курс. Возможно, этого не хватало, а сейчас уже несколько по-другому будем смотреть на свою работу с воинскими частями".

Журналист "Первого информационного" Максим Кембель и замначальника отдела телекомпании "ВоенТВ" Светлана Смык

Нужно понимать, что все, о чем рассказывают и что показывают на учениях, является опытом из реальной боевой обстановки. Многие вещи журналистам нужно было просто запомнить - сказано не делать, значит, не делать. Это не тот случай, когда на собственных ошибках можно учиться.