Яркий аккорд студенческой жизни: "Самый лучший выпускной" - подарок от Президента

Алые паруса сегодня украсят Свислочь. Яркий аккорд студенческой жизни - выпускной вечер собирает у столичного Дворца спорта лучших представителей выпуска-2025.

Для лучших выпускников вузов страны грандиозный праздник в самом центре столицы пройдет уже в третий раз. Это подарок от Президента поколению, которое совсем скоро придет на первые рабочие места и станет двигать развитие самых разных отраслей экономики.

С алыми парусами будет не просто один корабль, но еще три катера.

Интересная деталь - больше 200 метров ткани понадобилась для того, чтобы создать вот этот эффект парусников.

Автор и главный режиссер этого праздника Влада Артикова рассказала, что для выпускников лучшие постановщики страны готовили грандиозное шоу. "Шоу будет, будет целая музыкальная лаборатория. Даже те известные хиты, которые они хорошо знают, прозвучат совершенно по-новому", - отметила она.

На сцене выступят звезды белорусской и российской эстрады, Президентский оркестр, хор Brevis, шоу-балеты и танцевальные коллективы. Завершится вечер грандиозным пиротехническим шоу.

"Будут очень интересные номера. И будут кибер-игры, поэтому наши выпускники будут еще играть и собирать виртуальные монетки. Самое грандиозное шоу на реке Свислочь с нашим парусником, с нашими кораблями и с грандиозным фейерверком", - поделилась программой она.

Владислава Артюковская, главный режиссер республиканского праздника "Самый лучший выпускной":

"Главное же в празднике что - хорошее настроение. А мне кажется, у наших выпускников оно есть, потому что самое главное в их жизни состоялось - они выпустились. У них самый лучший выпускной, мы можем это замечать. А мы постарались, чтобы он действительно остался в памяти именно таким. Появилось много фотографий нашего парусника, наших шоу, ребята уже начали выкладывать в своих социальных сетях. Поэтому, я думаю, это незабываемое событие. И этот подарок от главы государства, который проводится только третий год подряд. Я думаю, что нашим выпускникам действительно очень-очень повезло иметь такое грандиозное шоу в центре столицы".

Поинтересовались и о хедлайнерах, сложно ли было российского пригласить исполнителя.

"У нас даже два хедлайнера, - раскрыла секрет Владислава Артюковская, - потому что у нас в первой части выступает лирик, а во второй части уже Ваня Дмитренко. Я говорю, пока выпускники не слышат, говорю уже секрет, потому что это действительно секрет, они не знают. Несложно, потому что эти ребята выступают и в Питере на "Алых парусах", и для них большая честь приехать к нам, и такая частица от питерских "Алых парусов" уже есть и у нас".