3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Ярмарки в Минске: овощи, рыба, мед, рассада, саженцы - такого ассортимента вы еще не видели!
В Минске стартовал традиционный сезон сельскохозяйственных ярмарок.
Свои товары предлагают хозяйства из разных регионов Беларуси, в том числе фермеры, организации Белкоопсоюза. Овощи, фрукты, молочные, рыбные, мясные продукты, мед, а также цветы, рассада, саженцы - ассортимент широкий.
По традиции на ярмарке работают и волонтеры Союза молодежи, которые помогают пожилым людям в доставке продуктов.
Ярмарки будут проходить каждые выходные, предварительно по 7 декабря (при условии благоприятной погоды).
Торговые площадки будут организованы в каждом районе города. Центральная расположится у "Чижовка-Арены".
Режим работы преимущественно с 8 до 16 часов, в отдельных локациях до 17:00.
Но, как отмечают организаторы, продавцы могут продолжить торговать до последнего покупателя.