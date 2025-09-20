Ярмарки в Минске: овощи, рыба, мед, рассада, саженцы - такого ассортимента вы еще не видели!

Свои товары предлагают хозяйства из разных регионов Беларуси, в том числе фермеры, организации Белкоопсоюза. Овощи, фрукты, молочные, рыбные, мясные продукты, мед, а также цветы, рассада, саженцы - ассортимент широкий.

По традиции на ярмарке работают и волонтеры Союза молодежи, которые помогают пожилым людям в доставке продуктов.

Ярмарки будут проходить каждые выходные, предварительно по 7 декабря (при условии благоприятной погоды).



Торговые площадки будут организованы в каждом районе города. Центральная расположится у "Чижовка-Арены".



Режим работы преимущественно с 8 до 16 часов, в отдельных локациях до 17:00.