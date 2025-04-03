За 2024 год белорусские здравницы приняли 203 тыс. российских туристов - Белстат

Белорусское направление очень популярно для российских туристов. За прошедший год наши белорусские здравницы приняли 203 тыс. российских туристов, это на 16 % больше, чем годом ранее. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.

Актуальное интервью | Наталья Тарасюк "Основными инвесторами для нашей страны по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72%. " Об этом рассказала Наталья Тарасюк, Зампредседателя национального статистического комитета Беларуси. - Как работают наши субъекты хозяйственности? - Какие сферы на сегодня наиболее интересны для вложения? - В каких сферах имеются инновационные разработки? 03.04.2025 15:00

93 % от всех иностранцев, посещающих Беларусь, это наши соседи-россияне, отметила она. "Еще очень востребованное направление - агроэкотуризм. Услугами наших усадеб воспользовались еще дополнительно 12 тыс. Россияне любят Республику Беларусь, наш народ, то, чем мы можем похвастаться в плане и природных ресурсов, и человеческого потенциала. Сама недавно приехала из белорусской здравницы, 75 % там было россиян, - поделилась Наталья Тарасюк. - На летний сезон все раскуплено в основном россиянами и белорусами".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2141f0c-c8ba-4c39-9fb6-dfa5a1c71536/conversions/3625574e-a02d-43b6-a9c1-136a1da07390-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2141f0c-c8ba-4c39-9fb6-dfa5a1c71536/conversions/3625574e-a02d-43b6-a9c1-136a1da07390-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2141f0c-c8ba-4c39-9fb6-dfa5a1c71536/conversions/3625574e-a02d-43b6-a9c1-136a1da07390-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2141f0c-c8ba-4c39-9fb6-dfa5a1c71536/conversions/3625574e-a02d-43b6-a9c1-136a1da07390-xl-___webp_1920.webp 1920w