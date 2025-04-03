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За 2024 год белорусские здравницы приняли 203 тыс. российских туристов - Белстат
Белорусское направление очень популярно для российских туристов. За прошедший год наши белорусские здравницы приняли 203 тыс. российских туристов, это на 16 % больше, чем годом ранее. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.
Актуальное интервью | Наталья Тарасюк
"Основными инвесторами для нашей страны по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72%. " Об этом рассказала Наталья Тарасюк, Зампредседателя национального статистического комитета Беларуси. - Как работают наши субъекты хозяйственности? - Какие сферы на сегодня наиболее интересны для вложения? - В каких сферах имеются инновационные разработки?
93 % от всех иностранцев, посещающих Беларусь, это наши соседи-россияне, отметила она. "Еще очень востребованное направление - агроэкотуризм. Услугами наших усадеб воспользовались еще дополнительно 12 тыс. Россияне любят Республику Беларусь, наш народ, то, чем мы можем похвастаться в плане и природных ресурсов, и человеческого потенциала. Сама недавно приехала из белорусской здравницы, 75 % там было россиян, - поделилась Наталья Тарасюк. - На летний сезон все раскуплено в основном россиянами и белорусами".
Зампредседателя Белстата отметила, что в нашей стране достаточно обширная русская община. "По итогам переписи 2019 года 707 тыс. человек в Беларуси указали свою национальность как русский или русская. И на тот момент это было 7,5 % от общей численности населения в нашей стране. 55,5 % - это женщины и 44,5 % - это мужчины. Семейные узы между нашими народами продолжают укрепляться, - считает Наталья Тарасюк. - Так как у нас достаточно много проживает россиян, понятно, что они заключают браки с белорусами. Среди всех иностранцев, с которыми наши граждане заключали браки, почти 60 % - это россияне".