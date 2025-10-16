За 9 месяцев 2025 года более 500 детей родились в Беларуси с помощью ЭКО

Более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев 2025 года, благодаря ЭКО. Эффективность применения попытки репродуктивной технологии достигает более 40 %, что соответствует мировым стандартам.

В 2024 году расходы на предоставление одной бесплатной попытки ЭКО из республиканского бюджета составили почти 6 млн белорусских рублей.

Ирина Дусь, завотделения вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя":

"Программа ЭКО с бюджетным финансированием внедрена в 2021 году по указу Президента № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". За это время уже тысячи пациенток обратились для проведения данной программы".