За 9 месяцев 2025 года более 500 детей родились в Беларуси с помощью ЭКО
Более 500 детей родились в Беларуси за 9 месяцев 2025 года, благодаря ЭКО. Эффективность применения попытки репродуктивной технологии достигает более 40 %, что соответствует мировым стандартам.
В 2024 году расходы на предоставление одной бесплатной попытки ЭКО из республиканского бюджета составили почти 6 млн белорусских рублей.
Ирина Дусь, завотделения вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя":
"Программа ЭКО с бюджетным финансированием внедрена в 2021 году по указу Президента № 171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". За это время уже тысячи пациенток обратились для проведения данной программы".
Беларусь - один из региональных лидеров в сфере репродуктивных технологий. Сегодня бесплатная попытка ЭКО предоставляется единожды. Сейчас на рассмотрении появление второго такого государственного "бонуса".