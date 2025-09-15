3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
За выходные в Литву через ПП "Каменный Лог" проследовало только 40 % авто от нормы
Четвертые сутки, как польский режим наглухо закрыл границу с Беларусью, вместе с этим закрыв глаза на планы и интересы бизнеса и простых людей.
Теперь литовское направление - основной вариант въезда в ЕС.
В течение выходных количество легковых авто на границе колебалось вокруг отметки в 120 машин. Это в том числе авто с иностранной регистрацией. Сложнее ситуация остается с большегрузами. Как обстоят дела в пункте пропуска "Каменный Лог".
В то время, как все то и дело обсуждают закрытие поляками границ, жизнь на белорусско-литовской границе идет размеренно и как будто в принятии всей ситуации. Наблюдаем компании за разговорами, что называется, о насущном. Ждать, что еще остается делать.
"Я приехал часов в 11, наверное. Ну, что-то так тяжеловато", - признается водитель.
Но литовцы, в отличие от своих соседей, продолжают пропускать машины с белорусской территории, хотя и в своем привычном неспешном темпе и с перебоями. Пройти границу, рассказывают, здесь можно примерно за 10 часов.
"Сразу приехал, 20 с лишним машин за час ушло, сейчас что-то приостановились. На этой границе вроде так всегда было", - поделился мнением другой водитель.
Очередей из автобусов не наблюдается, как и скопления машин: количество легковушек после выходных в пункте пропуска "Каменный Лог" в первый рабочий день варьировалось в пределах сотни. В очереди на выезд и европейцы, и россияне, и белорусы - в основном из Гродненской области, есть из Минской, из Брестской области - единицы.
"Вся восточная Польша негодует и бастует, в том числе и поляки тоже. Они недовольны страшно. Еще со времен того, как в Гродно закрыли переходы. Поляки, которые живут в восточной Польше, они очень разочарованы в этом всем. Похоже, что к концу этой недели сюда приедет вся Беларусь. Я стоял в Бресте, 1700 машин ждет еще решение, 16 сентября откроют или нет. Если нет, то все приедут. И тут нагрузка будет такая, что по двое суток будут стоять машины. До пятницы максимум еще люди будут ждать. Все остальные просто приедут сюда и все", - предположил мужчина.
А как не разочароваться простым людям? Ведь вынужденная корректировка маршрута через Литву - это только лишние затраты: время в пути, литры топлива. К этому - сорванные планы и финансовые потери. Тот, кто раньше ездил через Брест, по-видимому решили переждать "шторм": зарегистрировавшись в электронной очереди - продолжать тешить надежды об открытии границ к 17 сентября.
Так а что на брестском погранпереходе? Для прохождения границы через пункт пропуска "Варшавский мост" в электронную очередь продолжают становится, и уже число зарегистрированных легковушек перевалило за 1800 и люди продолжают регистрироваться. Судя по всему, веря , что ситуация вот-вот наладиться. Хотя до сих пор непонятно, чем все закончится. Но когда и если Польша поднимет шлагбаум - поток машин может оказаться рекордным за всю пограничную историю.
Сергей Матвеев, начальник таможенного поста "Каменный Лог":
"Надо констатировать, что за последние сутки таможенный пункт пропуска "Мядининкай", сопредельный к нашему таможенному посту "Каменный Лог" оформил только 17 % от установленной нормы грузовых транспортных средств. И сейчас в очереди ожидания въезда в страны Евросоюза находятся около 400 грузовых транспортных средств. Аналогичная ситуация и на другом пункте пропуска на литовско-белорусской границе. Это "Бенякони" и "Шальчининкай". Можем только предложить нашим коллегам на сопредельной стороне подготовиться и точно так же максимально принять все меры для того, чтобы сделать проезд всем гражданам комфортным, и чтобы все грузы шли максимально ритмично".
В электронной очереди в пункте пропуска "Брест" зарегистрированы больше 1700 машин! Если же ожидание затянется, не исключено, многие бросятся на литовскую - и вот тогда наплыва не избежать.
То, что закрытие с Беларусью - плохая идея, кажется, понимают все, кроме тех, кто это решение принял и реализовал.
"Думаю, что вообще никакого смысла нет. Тем более, если там поляки переживают в плане безопасности из-за учений. Как вообще, что там танки через этот пункт пропуска поедут?", - недоумевает мужчина.
Очередной провал восточной политики Варшавы
Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
"На самом деле, это мокрый сон всех русофобов, которые мечтали, чтобы закрыть на замок всю границу, ведущую на восток, как между Польшей и Россией, так и между Польшей и Беларусью. Добились своего. Хорошо ли это? Нет. Я уверен, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это очередное доказательство, что польская восточная политика идет в неправильном направлении. И это очередное поражение польской внешней восточной политики".
Варшава делает ставку на конфронтацию
В томительном ожидании приходится проводить по 10 суток водителям большегрузов. В сутки проезжает 35-40 фур при норме в полтысячи. Насколько это выматывает водителей - очевидно.
На четвертые сутки после закрытия границы Польшей выезда в ЕС на границе ожидает больше 900 большегрузов. Большая часть - на литовском направлении: по 400 в "Каменном Логе" и "Беняконях". И это, как здесь рассказывают, больше, чем за последние несколько недель. Самая сложная ситуация остается на латвийском направлении в пункте пропуска "Григоровщина" - там после выходных количество фур выросло в 3,5 раза.
Закрытая граница - серьезный ущерб во всех отраслях
В электронной очереди в пункте пропуска "Козловичи" - 730 большегрузов. Потери несут не только перевозчики, но и водители.
"Не знаем, что делать. Дома сидеть? Ну, что делать? Не пускают на границу и нет работы. Так что будем сидеть без зарплаты, это очень плохо", - сказал водитель большегруза.
"Ничего хорошего, это однозначно. Для людей, для водителей, для всех", - считает другой дальнобойщик.
Что касается нашей стороны, в Беларуси готовы к увеличению потока транспортных средств на альтернативных направлениях. Смены в пунктах пропуска "Каменный Лог", "Бенякони" и "Григоровщина" усилены. Все автомобили оформляют максимально быстро.