"Запад-2025": в ходе совместного белорусско-российского учения выполнены все задачи
В ходе совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" выполнены все задачи, в том числе планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник".
Учение уже дало много материалов для оценки современных боевых действий о порядке их ведения и о совершенствовании подготовки войск.
Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси:
"Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность".
Также в Дзержинском районе военные отработали вопросы вывода из-под ударов самолетов. Штурмовики Су-25 садились на трассу для дозаправки.