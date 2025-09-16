"Запад-2025": в ходе совместного белорусско-российского учения выполнены все задачи

В ходе совместного белорусско-российского учения "Запад-2025" выполнены все задачи, в том числе планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса "Орешник". Учение уже дало много материалов для оценки современных боевых действий о порядке их ведения и о совершенствовании подготовки войск.

"Кроме того, рассмотрели целый комплекс гибридных современных приемов, применяемых при ведении боевых действий в населенных пунктах, в лесисто-болотистой и урбанизированной местности. Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая автоматически внедряется в боевую действительность".