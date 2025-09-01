Саммит ШОС вызвал настоящую истерику в западных СМИ. Они открытым текстом пишут о конце своей гегемонии и рождении многополярного мира.

Кого западные СМИ больше всего обвиняют, что западно-центристская модель мироустройства рушится? Как это ни удивительно - Трампа. Дескать, он своими санкциями сплотил Глобальный Юг. И теперь центр силы смещается в Евразию.

Растерянность перед неизбежным - такое общее впечатление от заголовков крупных западных СМИ по саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Вот бегло несколько примеров: "Альтернатива мировому порядку США" - констатирует Bloomberg, "Ось потрясений" - вторит ей Sky News, Guardian: "Китай выстраивает альтернативу", а немецкая Bild вопит так, будто ее журналистов покусали азиатские шершни.

А что ж это западные СМИ, обычно столь снисходительные к "третьему миру" (как они называли страны ШОС), вдруг так засуетились? Да потому что трудно сохранить лицо на уже тонущем "Титанике".

ШОС бьет по западным нервам

Почему же китайский Тяньцзинь стал кошмаром апологетов западоцентристского однополярного мира? Представьте картину: лидеры более 20 стран - от Путина и Си Цзиньпина до Моди и Лукашенко, плюс боссы ООН и АСЕАН - обсуждают будущее Евразии без унизительных лекций о "демократии и правах человека".



Без западных менторов, поучающих всех, как жить, без лицемерных охов по поводу "правил", которые Запад сам же и нарушает, когда хочет?



Запад теперь в сторонке грызет ногти и строчит панические заголовки. Цифры - вещь упрямая: треть мирового ВВП и 42 % населения планеты уже живут в этой новой ШОС-реальности. Это не тусовка по интересам, это, если хотите, кулак, который Глобальный Юг сжимает прямо перед носом у агрессивного НАТО, которое полвека было аргументами Запада в продавливании своих интересов. ШОС делает это не оружием, не угрозами, а выстраиванием новых экономических правил и связей. На основе реальной справедливой конкуренции.

Все очень просто. Например, Запад использует санкции, а ШОС - экономическое сотрудничество, Запад - диктатуру условий, ШОС - взаимовыгодные соглашения. Запад - навязывание ценностей, ШОС - уважение суверенитета.

США и Западная Европа теряют свое влияние

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"И США, и Западная Европа уже давно утрачивают свое политическое влияние, но отказываются признать это. С этим и связаны многочисленные случаи агрессии: гибридной и прямой. Арабская весна, агрессия против Ирана, войны на Балканах, вторжение в Афганистан. Все это говорит о том, что Запад стремится сохранить под новым названием старую колониальную систему. И то, что ранее находившиеся в порабощенном положении страны строят собственную политику, достигают собственных экономических успехов, - большая боль для Запада, больной идеи собственного превосходства. Вот в чем, собственно, и находится нынешний конфликт".

ШОС как новый центр силы

Вообще появление ШОС - это же реакция на диктатуру и несправедливыость Запада. Вот сейчас, например, ирония в том, что Дональд Трамп, сам того не желая, стал главным промоутером евразийской интеграции. Его тарифная война против всего мира заставила даже Индию и Китай забыть о разногласиях и сесть за один стол.



Европейские СМИ яростно винят Трампа в "развале западной солидарности". Но дело не в нем. Дело в том, что мир устал от гегемонии доллара и американских авианосцев. Визит Нарендры Моди в Китай после семи лет охлаждения - это пощечина Вашингтону. Фраза Си Цзиньпина о том, что "дракон и слон должны быть вместе" - это приговор западным амбициям в Азии. ШОС - это более 5 % роста ВВП стран-участниц в прошлом году (выше мировых показателей!).



Создание Банка развития ШОС и расчеты в национальных валютах. Энергетическая стратегия до 2030 года и общая транспортная инфраструктура. Университет ШОС с 77 вузами-участниками. Экономическая машина ШОС набирает обороты.

Как пишет CNN, "итоги Тяньцзиньского саммита изменят глобальный миропорядок". И это не пустые слова. Пока Запад тонет в своих санкциях и прокси-войнах, ШОС превращается в реальный механизм. Экономика, безопасность, борьба с терроризмом, даже кибербезопасность - все это на повестке.