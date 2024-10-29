Зарплату свыше 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич в проекте БЕЛТА "Страна говорит".

Рост заработной платы обеспечивался и в прошлом году, и в текущем, сказала Елена Кухаревич. В прошлом году заработная плата в реальном исчислении с учетом инфляции увеличилась более чем на 11 %. При этом, как отметила представитель Белстата, 2023-й был годом восстановительного роста.

"Все прогнозные значения, которые были установлены, по росту заработной платы выполняются по всем регионам и городу Минску. У нас достигнут тот уровень заработной платы, которого мы предполагали достичь, - подчеркнула Елена Кухаревич. - Кроме того, хорошими темпами растет заработная плата в бюджетной сфере. По отдельным категориям работников в бюджетной сфере заработная плата превышает среднереспубликанский уровень".

БЕЛТА

Так, за 9 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата врачей была в полтора раза выше среднемесячной заработной платы в целом по стране. "Если говорить вообще о размерах начисленной заработной платы, то зарплату свыше Br2,5 тыс. у нас получает каждый четвертый работник в стране. Для сравнения, в прошлом году это был каждый шестой. Свыше Br3 тыс. получает более чем каждый десятый работник. То есть заработная плата растет и в реальном секторе экономики, и в бюджетной сфере", - сказала Елена Кухаревич.