3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Зарплату свыше 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич в проекте БЕЛТА "Страна говорит".
Рост заработной платы обеспечивался и в прошлом году, и в текущем, сказала Елена Кухаревич. В прошлом году заработная плата в реальном исчислении с учетом инфляции увеличилась более чем на 11 %. При этом, как отметила представитель Белстата, 2023-й был годом восстановительного роста.
"Все прогнозные значения, которые были установлены, по росту заработной платы выполняются по всем регионам и городу Минску. У нас достигнут тот уровень заработной платы, которого мы предполагали достичь, - подчеркнула Елена Кухаревич. - Кроме того, хорошими темпами растет заработная плата в бюджетной сфере. По отдельным категориям работников в бюджетной сфере заработная плата превышает среднереспубликанский уровень".
Так, за 9 месяцев текущего года среднемесячная заработная плата врачей была в полтора раза выше среднемесячной заработной платы в целом по стране. "Если говорить вообще о размерах начисленной заработной платы, то зарплату свыше Br2,5 тыс. у нас получает каждый четвертый работник в стране. Для сравнения, в прошлом году это был каждый шестой. Свыше Br3 тыс. получает более чем каждый десятый работник. То есть заработная плата растет и в реальном секторе экономики, и в бюджетной сфере", - сказала Елена Кухаревич.
По словам первого заместителя министра экономики Андрея Картуна, если сравнивать уровни доходов среди стран СНГ, то Беларусь находится на лидирующих позициях.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все