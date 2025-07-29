Эксперт: Жители Европы ощутят падение уровня жизни из-за пошлин

Европа отчаянно ищет плюсы в сделке с США, которых на самом деле нет.

27 июля ЕС и США заключили торговую сделку, согласно которой Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

Выгодна ли эта сделка Америке и Европе? Своим мнением на этот счет в эфире "Первого информационного" поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

"Трампу, естественно, выгодна, - считает он. - Рынок расчищен, оружие продается в целом, а еще и с европейских предприятий получили пошлину. Победа? Победа".

Что касается Европы, эксперт предложил разделить европейскую бюрократию, ультраглобалистов, национально ориентированные партии и простых людей.

"Если мы говорим про ультраглобалистов и в целом европейскую бюрократию, давайте используем трамповский термин "глубинное государство". Для них это тоже победа, потому что вроде как они с Америкой договорились, вроде это преподносится как очень важная, классная, крутая сделка, и в целом они же хотели получить вооружение от Трампа - они получили. Они получили видимую лояльность от Трампа, поэтому все замечательно. На три с половиной года хватит", - отметил эксперт.