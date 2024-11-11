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Жители Минска могут увидеть Дедов Морозов и Снегурочек за рулем общественного транспорта

Новый год в дороге и в наземном транспорте. Сейчас по улицам Минска курсируют почти полсотни блестящих автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. А за рулем не просто водители, а Деды Морозы и Снегурочки. Преобразились сотрудники предприятия "Минсктранс" по традиции, чтобы дарить сказочное настроение своим пассажирам.

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Увидеть волшебников за рулем автобусов, троллейбусов и трамваев можно до 3 января. А в новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать до 5 часов утра. Организуют и дополнительные маршруты.

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