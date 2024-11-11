Жители Минска могут увидеть Дедов Морозов и Снегурочек за рулем общественного транспорта

Новый год в дороге и в наземном транспорте. Сейчас по улицам Минска курсируют почти полсотни блестящих автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. А за рулем не просто водители, а Деды Морозы и Снегурочки. Преобразились сотрудники предприятия "Минсктранс" по традиции, чтобы дарить сказочное настроение своим пассажирам.