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Жители Минска могут увидеть Дедов Морозов и Снегурочек за рулем общественного транспорта
Новый год в дороге и в наземном транспорте. Сейчас по улицам Минска курсируют почти полсотни блестящих автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. А за рулем не просто водители, а Деды Морозы и Снегурочки. Преобразились сотрудники предприятия "Минсктранс" по традиции, чтобы дарить сказочное настроение своим пассажирам.
Увидеть волшебников за рулем автобусов, троллейбусов и трамваев можно до 3 января. А в новогоднюю ночь наземный транспорт будет работать до 5 часов утра. Организуют и дополнительные маршруты.
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