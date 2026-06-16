Живой труп после забора крови: как нацисты использовали белорусских детей в качестве доноров

Первые преступления нацистской Германии на территории СССР были совершены уже 22 июня 1941 года, когда были сожжены деревни в Беловежской пуще.

В июне, июле, сентябре 1941 года были зафиксированы первые сожженные населенные пункты и первые расстрелянные люди. Яркий пример - захоронение, вскрытое в 2025 году в окрестностях Полоцка, где в ямах лежали женщины и дети.

Помимо таких карательных операций, вермахт создавал детские нацистские лагеря (пока о местах принудительного содержания детей известно мало), где детей использовали в качестве доноров крови и объектов для медицинских экспериментов. "Если это происходило не на территории Беларуси, то детей вывозили в нацистскую Германию и там использовали. Например, в Верхнедвинском районе был лагерь для советских военнопленных, позже ставший лагерем для содержания гражданского населения, откуда детей увозили в Саласпилс", - рассказала исторический факт проректор Полоцкого госуниверситета имени Евфросинии Полоцкой, кандидат исторических наук, доцент Алеся Корсак в "Актуальном интервью".

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Документы свидетельствуют о массовом захоронении детей в Саласпилсе, хотя латышские историки пытаются заявлять о завышенных цифрах, но раскрытые ямы и проведенные в 1944-1945 годах судмедэкспертизы Чрезвычайной государственной комиссией (ЧГК), говорит об обратном. По свидетельским показаниям и воспоминаниям самих узников Саласпилсского концлагеря, дети часто умирали от забора крови. "Там не просто брали кровь, а полностью выкачивали ее до того момента, пока ребенок не начинал терять сознание и фактически становиться живым трупом", - подчеркнула собеседница.

Считалось, что детская кровь наиболее целебна и полезна для лечения и восстановления солдат вермахта.

Кандидат исторических наук отметила, что на территории Беларуси условно лагеря можно обозначить следующим образом:

донорские лагеря, где у детей брали кровь на месте;

пересыльные лагеря (пункты), где концентрировали детей и вывозили на территорию Германии;

донорско-распределительные лагеря, к примеру, как Красный берег, где у некоторых детей брали кровь, но в большинстве своем там происходило распределение по группам крови и резус-факторам, после чего отправлялись на территорию Германии и дальше использовались в качестве доноров, рабочей силы и объектов для экспериментов.

Пока, как обозначила Алеся Корсак, тема так называемых детских лагерей остается сложной для исследований, верификации и идентификации документов, так как в них отдельно выделенных категорий детей в актах ЧГК и протоколах допросов крайне мало. Сейчас стоит задача скрупулезно подойти к выбору мест принудительного содержания детей, определить их типы и заложить в основу другие критерии - характер и цели использования.