Живые свидетели войны: как сегодня они прославляют Победу советского народа

"Незалежная" заняла первое место среди стран мира по количеству установленных памятников нацистам. В Украине законодательно закреплено прославление нацистских коллаборационистов, их дни рождения отмечаются как государственные праздники. Белорусские совместные победные даты даже запрещено называть вслух.

Именно поэтому белорусам стоит еще громче говорить о событиях Великой Отечественной войны. О тех, кто пережил ужасы войны и сегодня прославляет Победу советского народа, - в новом выпуске "По форме".

В 1941 году у маленькой девочки Гали фашисты украли детство, родных и счастливую жизнь. Несмотря на ад войны, она выжила и сегодня продолжает говорить правду о тех кровавых днях в стихах и песнях. Галине Трезковой сейчас 86 лет.

В 1942 году в белорусской деревне Пески Гродненской области, где родилась девочка, немцы организовали гетто. В один из дней фашисты собрали всех женщин и детей и пригнали за колючую проволоку. Выстроили всех в шеренгу и начали отбирать малышей у родителей. Так двухлетняя Галя попала в детский донорский концлагерь.

дети в годы ВОВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7c73a04-bba5-4834-b012-9d7be122462a/conversions/60094ca3-becb-4084-962a-4ab3943f2295-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7c73a04-bba5-4834-b012-9d7be122462a/conversions/60094ca3-becb-4084-962a-4ab3943f2295-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7c73a04-bba5-4834-b012-9d7be122462a/conversions/60094ca3-becb-4084-962a-4ab3943f2295-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7c73a04-bba5-4834-b012-9d7be122462a/conversions/60094ca3-becb-4084-962a-4ab3943f2295-xl-___webp_1920.webp 1920w

В бараках поселили около 100 малышей. Несколько раз в неделю немцы забирали ребят и уводили на "процедуры". Никто из них назад не возвращался. Лагерь просуществовал почти два года.

На момент освобождения девочке было 5 лет. Она и до сих пор четко помнит тот день. Помнит, как темно и холодно было внутри барака, как в сарай зашли советские солдаты и как выносили детей на руках. Помнит, что одежды на ней не было - только платок, которым было обмотано худое тело, а из всех детей в живых осталось всего пятеро.

концлагерь "Равенсбрюк" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61dbb78f-f3cb-433a-8806-a4e6c4f43549/conversions/82ffd060-e1e1-48ed-8ddb-5ad5faaadcd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61dbb78f-f3cb-433a-8806-a4e6c4f43549/conversions/82ffd060-e1e1-48ed-8ddb-5ad5faaadcd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61dbb78f-f3cb-433a-8806-a4e6c4f43549/conversions/82ffd060-e1e1-48ed-8ddb-5ad5faaadcd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61dbb78f-f3cb-433a-8806-a4e6c4f43549/conversions/82ffd060-e1e1-48ed-8ddb-5ad5faaadcd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Галя только потом узнала, что в начале 1944-го ее маму и остальных жительниц деревни вывезли в немецкий концлагерь "Равенсбрюк". Через его врата прошли 130 тыс. женщин, из них около 90 тыс. были убиты. Здесь эсэсовцы проводили медицинские эксперименты над заключенными. Вводили им бактерии стафилококка, гангрены, столбняка. У здоровых женщин трансплантировали костные ткани, мышцы, ампутировали разные части тела. 30 апреля 1945 года Красная Армия освободила концлагерь. Среди немногих выживших была и мама Гали.

После окончания войны девочку отправили в детский дом города Клецка. Мать уехала жить к родственникам. Встретились случайно они лишь спустя 6 лет. Общая знакомая узнала в Гале двухлетнюю малышку, пропавшую в 1942 году. Встреча прошла тяжело. К несчастью, после перенесенных страданий мать Гали лишилась рассудка.

Галина Трезкова в творческом коллективе "Судьбы" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c34a7d-2977-4c86-9437-237c5da2d93b/conversions/5f5f28f6-e6c6-47a2-be13-1fb4733488fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c34a7d-2977-4c86-9437-237c5da2d93b/conversions/5f5f28f6-e6c6-47a2-be13-1fb4733488fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c34a7d-2977-4c86-9437-237c5da2d93b/conversions/5f5f28f6-e6c6-47a2-be13-1fb4733488fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c34a7d-2977-4c86-9437-237c5da2d93b/conversions/5f5f28f6-e6c6-47a2-be13-1fb4733488fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Галина Васильевна вместе с супругом проживает в Минске. Есть взрослые сыновья и внуки. Но об отдыхе женщина и слышать не хочет. Каждый день она встает на рассвете, делает домашние дела и направляется в свой любимый коллектив, где ее ждут родные люди-единомышленники. Уже более 20 лет Галина Васильевна выступает в творческом коллективе "Судьбы". Состав - бывшие малолетние узники концлагерей. Они репетируют в актовом зале администрации Первомайского района столицы. Коллектив еженедельно выступает в школах, на заводах, в госпиталях, домах престарелых. Всегда перед концертом они рассказывают о своей судьбе, называя этот монолог "уроками мужества".