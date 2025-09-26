3.64 BYN
Журналист Аббас Джума: Если польское правительство делает что-то самостоятельно, так это глупости
К значительным экономическим потерям для Польши привело и решение о закрытии границы.
Аббас Джума, журналист-международник (Россия):
"Если польское правительство делает что-то самостоятельно, так это глупости. Что и кому поляки доказали, показали, чего добились и кто кому угрожает в этом контексте. Сегодня они открывают границы. Встает вопрос, а было ли это самостоятельным решением? Ответ опять же – нет. Мы уже знаем, что Китай надавил очень серьезно. Были проведены соответствующие переговоры между главами МИД Польши и Китая. О факторе Китая и китайских товаров, которые следуют в Европу транзитом через Польшу, сказал уже спикер Польского сейма".
Но помимо фактора Пекина есть еще и внутренний фактор, уверен журналист. В Сейме уже выразили недовольство по поводу убытков и призвали Дональда Туска объяснить вообще, что это было, ради чего и каковы эти самые убытки.
"Что я могу сказать? Поздравляю поляков, дорогих и уважаемых, с таким руководством, мудрым, грамотным и думающим о своем народе", - подытожил Аббас Джума.