Журналист Аббас Джума: Если польское правительство делает что-то самостоятельно, так это глупости

"Если польское правительство делает что-то самостоятельно, так это глупости. Что и кому поляки доказали, показали, чего добились и кто кому угрожает в этом контексте. Сегодня они открывают границы. Встает вопрос, а было ли это самостоятельным решением? Ответ опять же – нет. Мы уже знаем, что Китай надавил очень серьезно. Были проведены соответствующие переговоры между главами МИД Польши и Китая. О факторе Китая и китайских товаров, которые следуют в Европу транзитом через Польшу, сказал уже спикер Польского сейма".