Люди, которые не знают и не имеют возможности узнать Беларусь, остаются жертвами частичного видения. Такое мнение выразил итальянский журналист и военкор Андреа Лучиди в "Актуальном интервью".

Приехав в Беларусь, итальянец в Telegram сделал пост о том, что в славянской стране есть проблемы с работой международных банковских карт. Так он хотел обратить внимание аудитории на то, что Беларусь - страна, находящаяся под санкциями Евросоюза, что есть двойные стандарты.

"Беларусь находится под санкциями с 2021 года. Авиакомпания "Белавиа" больше не может летать в Европу, а в Израиле нет никаких проблем, - заметил журналист. - Беларусь сейчас не воюет и не участвует ни в каких военных операциях. Наоборот, ей, к сожалению, угрожает НАТО, некоторые европейские страны. Я имею в виду Польшу, которая уже несколько месяцев проводит враждебные действия на границе с Беларусью. Есть также Прибалтийские республики (Литва и Латвия), которые повышают уровень напряженности в отношениях с этой страной".

Андреа Лучиди:

"Это двойные стандарты, потому что никто не наложил санкции на Израиль, который бомбит Ливан, который уже год бомбит Палестину с десятками тысяч погибших мирных жителей. Вместо этого на Беларусь наложили санкции. Против этой страны ведется такая пропаганда, что европейским гражданам даже предлагают не ездить в Беларусь".

Перед отъездом в Беларусь Андреа выложил в социальной сети X пост с белорусской визой, и ему написала так называемая ассоциация белорусов, живущих в Литве.

"Мне сказали: оставьте свои инструкции родственникам, потому что в Беларуси вас арестуют, ведь вы журналист. Это пропаганда, с которой сталкиваются люди. Поэтому те, кто не знает и не имеет возможности узнать Беларусь, остаются жертвами частичного видения", - отметил гость проекта.

Я думаю, что санкции - это оружие против населения. Очень уродливое оружие, которое Запад использует не против политиков или правительства, а против населения. Санкции хотят отнять что-то у населения (комфорт, удобство, продукты), а затем подтолкнуть его к политическим изменениям. В лучшем случае через выборы, а в худшем - через насильственные действия против властей страны, попавшей под санкции. Андреа Лучиди