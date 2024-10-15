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Каким образом западные СМИ превращают войну и речи европейских властей в норму
О том, какую позицию итальянские СМИ занимают в отношении специальной военной операции в Украине и войны на Ближнем Востоке, рассказал итальянский журналист и военкор Андреа Лучиди в "Актуальном интервью".
По словам гостя интервью, сейчас крупные итальянские каналы говорят почти только о войне на Ближнем Востоке, о Палестине, Израиле и Ливане. Они почти не говорят об Украине, о Донбассе, потому что люди потеряли интерес.
Андреа Лучиди:
"Люди привыкли жить в атмосфере усиливающейся диалектики войны. Пресса использует слова, которые нормализовали войну. Война нормализовала речи европейских властей, в которых они просят больше денег на оборону, увеличивают военное присутствие США в Европе, наращивают производство оружия. Об этом говорят уже давно, и теперь для многих граждан стало нормой слышать такие новости. Поэтому интерес упал".
"Что касается, например, войны на Ближнем Востоке, большие каналы никогда не используют слово "агрессия", "геноцид", "преступление" - все слова, которые всегда использовались, когда речь шла об Украине, когда речь шла о Донбассе. Это способ манипуляции информацией, способ установить новую норму", - считает итальянец.
Он также отметил, что это похоже на своего рода новояз, как в романе Оруэлла "1984": "Есть вещи, которые можно говорить, когда говоришь о ком-то, и есть вещи, которые нельзя говорить, когда горишь о ком-то другом. Так, когда вы говорите об Израиле, не должны говорить об агрессии, о войне, вы должны говорить об ограниченной наземной операции, вы должны говорить о праве Израиля на самозащиту. Но разве у России нет такого права?"
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