Каким образом западные СМИ превращают войну и речи европейских властей в норму

О том, какую позицию итальянские СМИ занимают в отношении специальной военной операции в Украине и войны на Ближнем Востоке, рассказал итальянский журналист и военкор Андреа Лучиди в "Актуальном интервью".

По словам гостя интервью, сейчас крупные итальянские каналы говорят почти только о войне на Ближнем Востоке, о Палестине, Израиле и Ливане. Они почти не говорят об Украине, о Донбассе, потому что люди потеряли интерес.

Андреа Лучиди:

"Люди привыкли жить в атмосфере усиливающейся диалектики войны. Пресса использует слова, которые нормализовали войну. Война нормализовала речи европейских властей, в которых они просят больше денег на оборону, увеличивают военное присутствие США в Европе, наращивают производство оружия. Об этом говорят уже давно, и теперь для многих граждан стало нормой слышать такие новости. Поэтому интерес упал".

"Что касается, например, войны на Ближнем Востоке, большие каналы никогда не используют слово "агрессия", "геноцид", "преступление" - все слова, которые всегда использовались, когда речь шла об Украине, когда речь шла о Донбассе. Это способ манипуляции информацией, способ установить новую норму", - считает итальянец.