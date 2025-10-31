Журналист Кривошеев: В попытке Литвы создать "железный занавес" есть два главных мотива

Беларусь демонстрирует открытость и готовность к сотрудничеству, несмотря на провокации и закрытие границ со стороны соседей. По мнению эксперта, попытка Литвы создать новый "железный занавес" - не что иное, как инструмент внутриполитической и экономической борьбы, а также запугивание собственного общества.

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов:

"С одной стороны, Литва использует закрытие границы для внутриполитических и экономических целей, поскольку экономическая ситуация в Литве и странах Балтии и энергетическая ситуация после обрезки БРЭЛЛ, то есть сети обмена электроэнергии с нашими странами, она даже хуже, чем патовая. То есть каждый следующий ход, каждый следующий шаг ухудшает положение самих граждан Литвы и стран Балтии, да и многих других, честно говоря, тоже. Поэтому своему обществу предъявить нечего. Единственный формат, в котором продолжает существовать внутренняя политика, это милитаризация, это истерика, это запугивание своего общества своими же соседями".

Эксперт отметил и второй мотив - это, безусловно, навредить трансграничному перемещению.