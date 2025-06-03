Журналист телеканал RT рассказал, каких персонажей он увидел на переговорах в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле внезапно появился так называемый режиссер-документалист Мстислав Чернов, обладатель Пулитцеровской премии и "Оскара" за полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе", полностью состоящий из фейков. Об этом в программе "Это другое" рассказал журналист телеканал RT Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, переговоры в Стамбуле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5e57814-cfb9-48fd-9c83-fc31c346acd7/conversions/ffca33f7-89b3-480c-afe2-4433132aa4b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5e57814-cfb9-48fd-9c83-fc31c346acd7/conversions/ffca33f7-89b3-480c-afe2-4433132aa4b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5e57814-cfb9-48fd-9c83-fc31c346acd7/conversions/ffca33f7-89b3-480c-afe2-4433132aa4b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5e57814-cfb9-48fd-9c83-fc31c346acd7/conversions/ffca33f7-89b3-480c-afe2-4433132aa4b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, во время очередного раунда российско-украинских переговоров, который прошел 2 июня 2025 года в Стамбуле, было много интересных новых лиц. "Помимо старых лиц и знакомых нам в составе делегации Украины во главе с Умеровым появился внезапно еще и так называемый режиссер-документалист Мстислав Чернов, обладатель Пулитцеровской премии и "Оскара" за полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе", который полностью состоит из фейков. Этот же человек продвигал тему с Бучей. Он с 2014 года занимается так называемой темой Донбасса, снимал какие-то видеоролики, собирал западные премии. Это такой лютый, прожженный геббельсовский пропагандист нынешнего времени, - подчеркнул журналист. - И вот этот человек прибыл вместе с делегацией, судя по всему, он снимает документалку о героической группе переговорщиков, которые сражаются со злыми русскими".

Константину Придыбайло одному из первых удалось увидеть и меморандум российской стороны. В своем комментарии он подчеркнул, что если Украина действительно желает мира, есть определенные возможности его достичь.

Константин Придыбайло, переговоры в Стамбуле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1fd421-f588-442b-9751-5b7c76d889dc/conversions/caf78551-fd93-47f2-92bf-439a9346fdd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1fd421-f588-442b-9751-5b7c76d889dc/conversions/caf78551-fd93-47f2-92bf-439a9346fdd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1fd421-f588-442b-9751-5b7c76d889dc/conversions/caf78551-fd93-47f2-92bf-439a9346fdd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe1fd421-f588-442b-9751-5b7c76d889dc/conversions/caf78551-fd93-47f2-92bf-439a9346fdd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Переговоры шли очень долго - два с половиной часа. Владимир Мединский тет-а-тет разговаривал с Рустемом Умеровым. И именно эта встреча помогла следующим переговорам в составе групп быть более эффективными, - уверен журналист. - Договорились о немногом, но обменялись меморандумами. Российский меморандум я лично держал в руках, это была копия, точно такая же передана украинской делегации - на русском языке, три страницы. Все четко, все по пунктам. Если Украина действительно желает мира, есть определенные возможности его достичь. Самый короткий путь - это прекратить боевые действия, покинуть территорию Российской Федерации. Российская Федерация, в свою очередь, обеспечит безопасность данного процесса. То есть мы по рыцарским правилам готовы закрыть от возможных эксцессов даже, условно говоря, небо над отходящими вэсэушниками, чтобы они ушли на территорию Украины так, как им хочется, и пропали с российской территории. Дальше уже вступит дипломатия нового уровня, дипломатия других тем, в том числе тема выборов в Украине".

"Другой путь, он чуть более длинный. Он тоже там прописан. Это такая пакетная программа. Вы можете это все изучить. Все пункты уже опубликованы. Какой путь выберет Украина? Большой вопрос", - сказал Константин Придыбайло.