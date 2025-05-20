3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Змитер Кощин: Польша все больше превращается в популистское государство
Нынешняя избирательная кампания в Польше больше опиралась не на программы, а на эмоции и была крайне грязной. Такое мнение выразил в интервью литовским СМИ журналист радио "Белосток" Змитер Кощин, информирует БЕЛТА.
"На самом деле вся эта избирательная кампания больше опиралась не на программы, а на эмоции. Она была крайне грязной. Я не припомню другой президентской гонки в Польше, где бы кандидаты настолько открыто прибегали к ксенофобским высказываниям или использованию скандалов ради привлечения поддержки", - сказал он.
По его словам, результаты первого тура выборов показывают, что Польшу ждет еще более ожесточенная борьба в ближайшие две недели, а исход выборов пока абсолютно непредсказуем.
18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов, который не выявил победителя. Согласно окончательным данным, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую "Гражданскую коалицию", набрал 31,36 % голосов, а его основной соперник, консерватор Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" (ПиС), получил 29,54 %. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре большинства в 50 %, президента республики должны избрать во втором туре, намеченном на 1 июня.
"Игра за все только начинается. Жесткая борьба за каждый голос. Эти две недели решат будущее нашей родины", - написал 18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
По мнению Змитера Кощина, и у Кароля Навроцкого, и у Рафала Тшасковского, было видно, что все решения и заявления основывались не на политической программе, а на результатах опросов. "То есть Польша все больше превращается в популистское государство", - считает он.
Кощин также полагает, что нынешнее польское правительство не доработает до конца своего срока, и допускает проведение досрочных парламентских выборов в стране. "После 2023 года Польша находится в состоянии турбулентности с разных сторон. Не исключено, что часть представителей коалиции выйдет из ее состава, и это приведет к необходимости проведения досрочных выборов. Мне кажется, все движется именно в этом направлении", - отметил он.
"Нет уверенности в том, что выбранный политический курс на конфронтацию, как со стороны "Гражданской платформы", так и со стороны "Права и справедливости", не усилит антисистемные, популистские, а порой даже неконсервативные настроения. И это, в конечном счете, может подтолкнуть страну к новым выборам", - заключил он.