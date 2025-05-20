Змитер Кощин: Польша все больше превращается в популистское государство

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1eede1-931b-4d41-83a6-43f0644f2def/conversions/902ab02c-af80-45a3-8521-2b477e53a952-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Нынешняя избирательная кампания в Польше больше опиралась не на программы, а на эмоции и была крайне грязной. Такое мнение выразил в интервью литовским СМИ журналист радио "Белосток" Змитер Кощин, информирует БЕЛТА.

"На самом деле вся эта избирательная кампания больше опиралась не на программы, а на эмоции. Она была крайне грязной. Я не припомню другой президентской гонки в Польше, где бы кандидаты настолько открыто прибегали к ксенофобским высказываниям или использованию скандалов ради привлечения поддержки", - сказал он.

По его словам, результаты первого тура выборов показывают, что Польшу ждет еще более ожесточенная борьба в ближайшие две недели, а исход выборов пока абсолютно непредсказуем.

18 мая в Польше прошел первый тур президентских выборов, который не выявил победителя. Согласно окончательным данным, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую "Гражданскую коалицию", набрал 31,36 % голосов, а его основной соперник, консерватор Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" (ПиС), получил 29,54 %. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре большинства в 50 %, президента республики должны избрать во втором туре, намеченном на 1 июня.

"Игра за все только начинается. Жесткая борьба за каждый голос. Эти две недели решат будущее нашей родины", - написал 18 мая премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

По мнению Змитера Кощина, и у Кароля Навроцкого, и у Рафала Тшасковского, было видно, что все решения и заявления основывались не на политической программе, а на результатах опросов. "То есть Польша все больше превращается в популистское государство", - считает он.

Кощин также полагает, что нынешнее польское правительство не доработает до конца своего срока, и допускает проведение досрочных парламентских выборов в стране. "После 2023 года Польша находится в состоянии турбулентности с разных сторон. Не исключено, что часть представителей коалиции выйдет из ее состава, и это приведет к необходимости проведения досрочных выборов. Мне кажется, все движется именно в этом направлении", - отметил он.