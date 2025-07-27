300 тыс. электрокаров к 2030 году: как Беларусь привлекает транспорт будущего

К 2030 году в Беларуси может появиться 300 тыс. электрокаров. Сегодня в стране выполняется целый план мероприятий, направленных на достижение этой амбициозной цели.

С появлением белоруской АЭС электротранспорт стал достойной альтернативой автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Но готовы ли белорусы массово пересесть на электрички и как проходит оснащение зарядными станциями не только городов, но и магистралей, разбирался Юрий Шевчук.

Еще в 2013 году, когда автодилеры пригоняли в Беларусь первые электрокары, не было ни станций зарядок, ни зеленых номеров. Заряжать машину можно было только от домашних розеток, но уже было понятно, что за элетротранспортом будущее. Спустя десятилетие Беларусь сделала настоящий скачок в этом сегменте и стала лидером среди стран СНГ.

Сегодня в стране есть все условия для удобного использования электротранспорта: 1,5 тыс. зарядных станций, причем только в этом году открылось около 200 мощностью 720 киловатт. Такая энергонасыщенная зарядка может за полчаса добавить электричке около 300 км. А иначе никак, ведь только за два последних года число электрокаров в стране выросло больше чем в 11 раз.

С 1 января 2025 года количество электромобилей выросло на 11,5 тыс. В этом мы региональный лидер. Это в 3 раза больше транспорта в этом году, чем во всей Российской Федерации. Андрей Котик, заместитель гендиректора компании "Белоруснефть"

И что важно, устанавливаются станции зарядки не только в городах, где они, безусловно, пользуются самым большим спросом, но и на трассах. Ведь часто, чтобы доехать из точки А в точку Б, владельцам электричек приходится дозаряжаться. И белорусские водители, и туристы на заправках могут совместить приятное с полезным, и пока машина заряжается, выпить чашечку кофе.

Аккумуляторная батарея - самое дорогое, что есть в электромобиле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0fc6d7-7a00-4289-8bce-fc86390d8ed7/conversions/aa39b5a8-b4e1-44d3-b891-e809fa700a85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0fc6d7-7a00-4289-8bce-fc86390d8ed7/conversions/aa39b5a8-b4e1-44d3-b891-e809fa700a85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0fc6d7-7a00-4289-8bce-fc86390d8ed7/conversions/aa39b5a8-b4e1-44d3-b891-e809fa700a85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0fc6d7-7a00-4289-8bce-fc86390d8ed7/conversions/aa39b5a8-b4e1-44d3-b891-e809fa700a85-xl-___webp_1920.webp 1920w

Зарядка электроавтомобиля - простой процесс. Чем-то это даже напоминает действия с мобильником. Приехал домой, подключил к сети. Однако если не соблюдать банальные меры предосторожности, все может закончиться плачевно. Из-за попадания влаги или скачков напряжения, может выйти из строя аккумуляторная батарея - самое дорогое, что есть в электричке. Поэтому специалисты советуют использовать только сертифицированные зарядки и качественные розетки. Бывает и такое, что, повредив аккумулятор, люди продают электрокары, не предупреждая покупателей о проблемах.

Алексей Лученок, председатель Общества защиты прав потребителей "Оплот":

"Идет распространение закона о защите прав потребителей на электромобили. Каждый потребитель, который приобрел некачественный электрокар, имеет право требовать возврата денежных средств при наличии существенных недостатков. А при наличии любых недостатков в течение 30 календарных дней с момента приобретения автомобиля можно требовать расторжения договора по розничной купле-продаже авто, требовать ремонт".

Алексей Лученок, председатель Общества защиты прав потребителей "Оплот" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2814ede5-4aca-47f0-858b-b7259c7eb268/conversions/6a0a83bc-925c-48d1-aec0-81738e38f702-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2814ede5-4aca-47f0-858b-b7259c7eb268/conversions/6a0a83bc-925c-48d1-aec0-81738e38f702-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2814ede5-4aca-47f0-858b-b7259c7eb268/conversions/6a0a83bc-925c-48d1-aec0-81738e38f702-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2814ede5-4aca-47f0-858b-b7259c7eb268/conversions/6a0a83bc-925c-48d1-aec0-81738e38f702-xl-___webp_1920.webp 1920w

Самая распространенная поломка, с которой продают поддержанные электрички, это самопроизвольный разряд батареи. В таком случае покупатель может обратиться в суд. И если назначенная экспертиза подтвердит, что дефект был при сделке, договор купли-продажи расторгнут. Вообще несмотря не все страхи по отношению к электричкам по большому счету в них нечему ломаться. Главное вовремя менять расходники и следить за уровнем технических жидкостей. Но кое-какие проблемы все же имеются.

Очень часто, зарядив машину, владелец ее не забирает сразу. Таким образом станция остается закрытой для других. И в течение нескольких часов, а то и больше, может быть простой.

Некоторые горячие головы предлагают ввести жесткие штрафы, которые заставят владельцев электрокаров забирать свои машины вовремя после зарядки. Но национальный оператор пошел более либеральным путем и с 1 апреля ввел на быстрых зарядках услугу по использованию зарядного коннектора после завершения зарядной сессии. Это значит, что если машина остается, подключена к станции и при этом не заряжается, владелец должен будет оплатить этот простой.

"Водителям приходит напоминание, которое говорит о том, что необходимо освободить место зарядки, чтобы другие люди могли им воспользоваться", - обозначил Андрей Котик.

Только с начала года в Беларуси появилось еще 11,5 тыс. электричек. И тенденция роста продолжается. Оно и не удивительно, ведь сегодня электрокары растамаживаются бесплатно. Нужно уплатить лишь утильсбор, а это символическая сумма. Продлится льгота до конца года. Но это не значит, что на этом можно зарабатывать. Например, если пригнанный в Беларусь электротранспорт будет перепродан в Россию, продавца ожидают неприятности. Ограничения на продажу авто закончатся после того, как владелец сам отъездит на нем минимум 3 года.

Людмила Шевердак, первый замначальника Минской региональной таможни news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f5b995-581c-45da-8b78-7f39c69193fb/conversions/be7102fc-e185-4105-ae79-71875d3b3deb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f5b995-581c-45da-8b78-7f39c69193fb/conversions/be7102fc-e185-4105-ae79-71875d3b3deb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f5b995-581c-45da-8b78-7f39c69193fb/conversions/be7102fc-e185-4105-ae79-71875d3b3deb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/29f5b995-581c-45da-8b78-7f39c69193fb/conversions/be7102fc-e185-4105-ae79-71875d3b3deb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людмила Шевердак, первый замначальника Минской региональной таможни:

"Запрещена передача электромобилей, ввезенных без уплаты таможенной пошлины, гражданам России и лицам, постоянно проживающим в РФ. Только лицам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана могут передаваться во владение, пользование, распоряжение электромобили, ввезенные юрлицами и ИП".

"В случае нарушения ограничений лицо, являющееся декларантом электромобиля, который ввезен без уплаты таможенной пошлины, обязано уплатить такую пошлину и будет привлечено к административной ответственности", - добавила она.