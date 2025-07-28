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Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летним юбилеем

Григорий Белоцерковский с сцене театра
Фото: Могилевский областной драматический театр

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковском в связи с 80-летним юбилеем. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваша творческая биография, неразрывно связанная с Могилевским областным драматическим театром, является примером многолетней плодотворной деятельности на благо отечественной культуры", - говорится в поздравлении.

"Самобытный талант и блестящее актерское мастерство позволили Вам создать ряд ярких и незабываемых сценических образов, обрести любовь и уважение преданных поклонников", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко надеется, что Григорий Белоцерковский будет и впредь так же вдохновенно служить белорусскому искусству. Он пожелал народному артисту крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Президент БеларусиАлександр Лукашенкопоздравление