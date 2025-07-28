Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Григория Белоцерковского с 80-летним юбилеем

Фото: Могилевский областной драматический театр news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eceb706-5064-4cbf-baec-fdd8d42a09c6/conversions/3e1b4330-4dca-4b66-96ff-f28b9f3fe951-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eceb706-5064-4cbf-baec-fdd8d42a09c6/conversions/3e1b4330-4dca-4b66-96ff-f28b9f3fe951-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eceb706-5064-4cbf-baec-fdd8d42a09c6/conversions/3e1b4330-4dca-4b66-96ff-f28b9f3fe951-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1eceb706-5064-4cbf-baec-fdd8d42a09c6/conversions/3e1b4330-4dca-4b66-96ff-f28b9f3fe951-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Могилевский областной драматический театр

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления народному артисту Беларуси Григорию Белоцерковском в связи с 80-летним юбилеем. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Ваша творческая биография, неразрывно связанная с Могилевским областным драматическим театром, является примером многолетней плодотворной деятельности на благо отечественной культуры", - говорится в поздравлении.

"Самобытный талант и блестящее актерское мастерство позволили Вам создать ряд ярких и незабываемых сценических образов, обрести любовь и уважение преданных поклонников", - отметил глава государства.