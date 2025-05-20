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Знаковая дата. Свято-Успенский Жировичский монастырь отмечает два важнейших события
Важнейший центр белорусского православия - Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь - 20 мая отмечает два больших события: 505-летие создания обители и 555-летие явления Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Со знаковыми датами соотечественников поздравил Александр Лукашенко.
В монастыре состоится праздничное богослужение, которое возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении архиереев и священнослужителей Белорусской православной церкви. Продолжит торжества крестный ход к Явленской церкви с чтением акафиста Жировицкой иконе Божией Матери.
Святыня считается покровительницей Беларуси. Сегодня она почитается православной и католической церквями как самая маленькая нерукотворная чудотворная икона в мире.