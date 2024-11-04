Звонок "с того света" - какие схемы обмана есть в арсенале у кибермошенников

Беларусь не прекращают испытывать на прочность, в том числе в информационном пространстве. В век технологий и "оружие" соответствующее.

320 млн кибератак было совершено на нашу страну в 2022 году. Такую статистику привели в оперативно-аналитическом центре. И информационных угроз меньше не становится. Каждый день в милицейских сводках фигурируют преступления с приставкой кибер-.

Мошенники-кураторы, которые сами прячутся за рубежом, довольно успешно используют в своих корыстных целях белорусов, особенно молодежь, предлагая сомнительный заработок, играя не только на желании подростков пополнить свои карманы деньгами, но и на их правовой безграмотности. Во что может вылиться такое незнание? И почему не стоит верить в легкие деньги?

Заработок в несколько сотен долларов в день, без опыта работы и особых усилий. Кажется, всего несколько часов работы, и ты больше не будешь отказывать себе в мелких, а если повезет, и в крупных прихотях. Но вот нюанс: оплата труда в валюте, что запрещено в Беларуси, да и люди требуются срочно. Отчего такая спешка и на кого рассчитаны эти объявления?

Подобными предложениями буквально кишат соцсети и мессенджеры, где больше всего времени сейчас проводит молодежь. Например, предложение в "Телеграме": зарплата около 1 тыс. долларов в неделю. Что именно нужно делать - не уточняется, но пишут, что занятость 1-2 часа в день. Как показывает практика, чем легче и быстрее заработок, тем тяжелее оказываются последствия.

Эту гипотезу, уже ставшую аксиомой, на себе проверил 25-летний Виталий из Минска. В поисках подработки парень наткнулся на предложение в тематической группе в "Вайбере". Нужно было оформить на свое имя банковские карты, реквизиты передать другому человеку. Работа непыльная, а за один "пластик" работодатель обещал 100 рублей. Согласившись, парень действовал под руководством некоего Владислава.

Виталий Астрейко, житель г. Минска:

"Мы встретились, сделали одну карту, потом подъехали в другой банк и сделали вторую карту. Куратор через такси передал кому-то эти карты. Он сфотографировал паспорт, мне это сразу показалось подозрительным. Но он меня максимально убеждал, что это нормально".

На картах вскоре были замечены подозрительные переводы. Проще говоря, через счета парня кибераферисты пытались вывести свой преступный доход. Когда Виталий об этом узнал, он попытался заблокировать эти карты, из-за чего в его сторону даже посыпались угрозы от куратора.

Такие люди, как Виталий, на языке мошенников называются дропами. И они лишь разменная монета в руках аферистов. Хотя юридически считаются пособниками в преступлении.

Александр Рингевич, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

"Ситуация имеет тренд к улучшению, и таких фактов мы выявляем все меньше и меньше. Вместе с тем злоумышленники в последнее время очень активно используют наших граждан, которые пытаются трудоустроиться, ищут соответствующие объявления в интернете. С ними ведется переписка, в том числе требуется предоставление своих паспортных данных, копий паспорта. Злоумышленники пытаются зарегистрировать их в банковских учреждениях в качестве клиентов и, не спрашивая у них согласия, стараются зарегистрировать на их имена соответствующие банковские платежные карты".

Подставных людей в отличие от организаторов преступных схем гораздо быстрее и проще вычислить, поэтому деятельность дропа длится недолго. Соответственно, и спрос на них высокий. Здесь киберпреступники умело играют не только на желании быстро обогатиться, но и на правовой безграмотности. Поэтому их целевая аудитория - прежде всего молодежь.

Егор, житель Минска, осужденный:

"Решил подзаработать. Нужно было сделать 3 карты. Когда я спросил зачем, мне сказали: для крипты. Я сделал карты, передал третьему лицу, который предложил мне эту работу. Он мне заплатил деньги. Я решил пригласить свою девушку, ее маму и брата. Они тоже сделали".

Журналистам "Первого информационного" рассказали несколько историй, и все они как под копирку. Варьируется лишь сумма, которую парни получили, по сути, за свою испорченную биографию. Самый большой размер вознаграждения - 600 рублей.

"Люди, к сожалению, не читают договоры, потому что там черным по белому написано: запрещено передавать реквизиты банковских карточек третьим лицам, в том числе передавать доступ к своим счетам. Все деньги, которые переводились через карточки молодых людей, использовались в преступных целях. Суммы фигурируют разные - от 10 тыс. рублей, до 100 тыс. и более", - рассказал замначальника первого следственного отделения Фрунзенского (г. Минска) РОСК Игорь Макаренко.

Дмитрий Гавриленко, замначальника отдела прокуратуры Минска:

"Киберпреступления зачастую осуществляются организованными преступными группами с распределением ролей и носят транснациональный характер. Руководство такими группами осуществляется преимущественно из-за рубежа. Непосредственный контакт жертвы и злоумышленника, как правило, исключен, что затрудняет как раскрытие киберпреступления, так и возмещение ущерба".

Специалисты отмечают, что киберпреступность будет существовать, пока имеет место беспечность людей. Банальное соблюдение цифровой гигиены и вовремя проявленная бдительность помогут как минимум избежать лишнего стресса и сохранить накопления.

Цинизм мошенников не знает границ. Как бы шокирующе не звучало, но не стоит пугаться и принимать за чистую монету, если вам внезапно позвонил умерший родственник. Да, аферисты, не переставая, совершенствуют и трансформируют свои схемы обмана, используя искусственный интеллект.

С помощью нейросетей аферисты создают точную копию голоса покойника. Уже известен пример из России: жертвой едва не стала девушка из Татарстана. Ей с "того света" набрала мама и рассказала, что звонит благодаря разработке тибетских ученых, якобы они научились связывать два мира. Но услуга платная. Мошенники давили на то, что нужно срочно перевести 20 тыс. российских рублей (сумма эквивалентна почти 700 белорусских). Рядом находившийся муж не дал провести банковскую операцию.