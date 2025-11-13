3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
1045 литовских фур разместили на специальных охраняемых стоянках в Беларуси
Литовские фуры, выезд которым запрещен с 9 ноября до открытия границы с Беларусью, размещены на специальных площадках. 1045 машин уже находятся на стоянках у пунктов пропуска "Берестовица", "Бенякони", "Котловка" и "Каменный Лог".
Водители большегрузов выполнили официальное требование таможни, разместили транспорт на охраняемые стоянки и теперь могут спокойно покинуть территорию Беларуси.
Но неизвестной остается судьба более чем 220 литовских грузовиков, 140 из которых все еще находятся на обочинах возле границы. Таможня и милиция ищут владельцев этого транспорта.
Как накануне заявлял глава МВД Беларуси Кубраков, чтобы избежать коллапса на проезжей части, машины эвакуируют на оборудованные для этого места, а водители литовских перевозчиков, сознательно не выполняющие требование белорусской таможни, будут оштрафованы.