1045 литовских фур разместили на специальных охраняемых стоянках в Беларуси

Литовские фуры, выезд которым запрещен с 9 ноября до открытия границы с Беларусью, размещены на специальных площадках. 1045 машин уже находятся на стоянках у пунктов пропуска "Берестовица", "Бенякони", "Котловка" и "Каменный Лог".

Водители большегрузов выполнили официальное требование таможни, разместили транспорт на охраняемые стоянки и теперь могут спокойно покинуть территорию Беларуси.

Но неизвестной остается судьба более чем 220 литовских грузовиков, 140 из которых все еще находятся на обочинах возле границы. Таможня и милиция ищут владельцев этого транспорта.