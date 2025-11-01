Амбразевич в ЮНЕСКО: Международным отношениям нужны единые этические стандарты

Принятие многополярной реальности, признание многообразия и создание неделимой безопасности - такие задачи сегодня стоят перед мировым сообществом. Об этом заявил глава белорусской делегации Юрий Амбразевич, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

Юрий Амбразевич, посол Беларуси при Святом Престоле (Ватикан), постоянный представитель Беларуси при ФАО и ЮНЕСКО:

"Что может сделать ЮНЕСКО, чтобы нарождающийся мир был миром без войн, миром равноправия народов и возрожденного международного права? В качестве одного из ответов на этот вопрос белорусская сторона рассматривает выдвинутую на саммите ООН в 2005 году инициативу Президента Республики Беларусь о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Укрепление таким образом этических основ международных отношений открыло бы путь к решению многих проблем. Современные глобальные вызовы требуют скоординированного ответа всех наций. Такая деятельность будет безрезультатной, если будет осуществляться исходя из разных представлений о справедливости, добре, правах, обязанностях и ответственности за общее благо. Таким образом, международным отношениям нужны единые этические стандарты".