Амбразевич в ЮНЕСКО: Международным отношениям нужны единые этические стандарты
Принятие многополярной реальности, признание многообразия и создание неделимой безопасности - такие задачи сегодня стоят перед мировым сообществом. Об этом заявил глава белорусской делегации Юрий Амбразевич, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
Юрий Амбразевич, посол Беларуси при Святом Престоле (Ватикан), постоянный представитель Беларуси при ФАО и ЮНЕСКО:
"Что может сделать ЮНЕСКО, чтобы нарождающийся мир был миром без войн, миром равноправия народов и возрожденного международного права? В качестве одного из ответов на этот вопрос белорусская сторона рассматривает выдвинутую на саммите ООН в 2005 году инициативу Президента Республики Беларусь о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Укрепление таким образом этических основ международных отношений открыло бы путь к решению многих проблем. Современные глобальные вызовы требуют скоординированного ответа всех наций. Такая деятельность будет безрезультатной, если будет осуществляться исходя из разных представлений о справедливости, добре, правах, обязанностях и ответственности за общее благо. Таким образом, международным отношениям нужны единые этические стандарты".
Как отметил Юрий Амбразевич, такие изменения в международных отношениях не произойдут сами по себе. Они последуют за переменами в мировоззрении людей, что потребует отказа от абсолютизации индивидуальных прав и свобод, от идеологии потребительства и личного комфорта в пользу обязанностей и ответственности. В Минске хотели бы, чтобы эти перемены произошли мирным путем, а не в результате глобальной трагедии. В этом контексте Беларусь приветствует избрание на должность нового Генерального директора ЮНЕСКО профессора аль-Анани, чей опыт и приверженность идеалам организации (как считает белорусская сторона) послужит действенной реализации мандата ЮНЕСКО.