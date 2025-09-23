Артамонов: Франция может в очередной раз получить уши от дохлого осла

Александр Артамонов, военный эксперт, писатель (Россия): "Подоплекой всего этого процесса, который мы наблюдаем, является овладение нефтегазовым месторождением, потому что оно там содержит весь набор углеводородов. И Израиль, подчиняя себе сектор Газа, желает получить безраздельное и монопольное владение этим левиафаном. А Франция, которая поняла, что в очередной раз она может получить уши от дохлого осла, как это уже было в Ливии, где французы приняли участие в неправедных действиях, связанных с убийством национального лидера Муаммара Каддафи. И в результате, тогда в эпоху президентства Саркози, они себя зарекомендовали с наихудшей стороны на территории Африки и Евразии. И, с другой стороны, они не получили ничего".