Беларусь и Оман подписали соглашение о введении взаимного безвизового режима
6 октября состоялась торжественная церемония подписания межправительственного соглашения о взаимной отмене виз между Беларусью и Оманом. Мероприятие прошло в присутствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, пишет БЕЛТА.
Документ подписан министрами иностранных дел Беларуси и Омана Максимом Рыженковым и Бадр бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.
Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран - владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, - будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.
Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Беларусью и Оманом, упрощению взаимных поездок граждан.