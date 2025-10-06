Беларусь и Оман подписали соглашение о введении взаимного безвизового режима

6 октября состоялась торжественная церемония подписания межправительственного соглашения о взаимной отмене виз между Беларусью и Оманом. Мероприятие прошло в присутствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, пишет БЕЛТА .

Международным договором предусмотрено, что граждане обеих стран - владельцы национальных паспортов, действительных не менее 6 месяцев с даты въезда, - будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита, если продолжительность их непрерывного пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда, а общая продолжительность пребывания в течение календарного года - 90 дней.