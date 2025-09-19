Беларусь настаивает на взаимоуважительном диалоге с ООН

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Советом ООН по правам человека, но на основе равноправного и взаимоуважительного диалога. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская в рамках дискуссии на 60-й сессии Совета ООН по правам человека.

Дипломат обратила внимание, что Минск не признает все страновые мандаты, учрежденные в Совете по правам человека по инициативе группы стран в отношении Беларуси.

"Эти механизмы не являются голосом белорусского народа, но выступают как голос тех стран, кто ежегодно финансирует это шоу в Совете и оплачивает так называемые расследования. Методы давления и санкций, которые 30 лет пытается применять группа западных стран в отношении Беларуси, не работают. Я призываю инициаторов странового мандата по ситуации с правами человека в Беларуси в СПЧ прекратить подливать масла в костер конфронтации и бесплодной полемики, которая ежегодно пожирает ресурсы ООН, ресурсы ваших стран вместо того, чтобы направить их на решение реальных проблем нуждающихся людей", - заявила Лариса Бельская.