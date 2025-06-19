Беларусь подписала соглашение с Тверской областью о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

О евразийской и союзной интеграции говорили 19 июня в рамках Петербургского международного экологического форума. Важно сконцентрировать внимание на высокотехнологичных проектах, чтобы товары были востребованы на мировых рынках.

Сегодня Беларусь готова участвовать в масштабных проектах в России - от строительства кварталов до магистральных трасс.

Центральная тема, которая звучала здесь на разных панельных дискуссиях, двухсторонних встречах, на стендах, которые представлены регионами Российской Федерации, а также стран-партнеров, которые привезли свои лучшие достижения на форум в Санкт-Петербург, - это искусственный интеллект. Насколько он важен сегодня и что будет завтра? Насколько он меняет сегодня сферы? Говорили о том, чем Беларусь может поделиться с партнерами, в каких сферах она сильна.

Важно внедрять собственные разработки или все-таки сделать акцент на кооперацию? Об этом говорили и на столе по Союзному государству, и там, где обсуждали именно цифровую экономику.

Кирилл Залесский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4789094b-3b4a-42d9-8fb9-7f07ee6721eb/conversions/a90442a5-124e-4e60-a3fa-658af43f1547-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4789094b-3b4a-42d9-8fb9-7f07ee6721eb/conversions/a90442a5-124e-4e60-a3fa-658af43f1547-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4789094b-3b4a-42d9-8fb9-7f07ee6721eb/conversions/a90442a5-124e-4e60-a3fa-658af43f1547-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4789094b-3b4a-42d9-8fb9-7f07ee6721eb/conversions/a90442a5-124e-4e60-a3fa-658af43f1547-xl-___webp_1920.webp 1920w Кирилл Залесский

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Система искусственного интеллекта, если мы говорим о системах уровня большой языковой модели, - это очень дорогая, сложная, технологическая история, которая сегодня по карману только нескольким государствам мира, если делать ее с нуля. Мы должны быть более прагматичными и внедрять то, что действительно даст свой экономический эффект. Сегодняшний этап цифрового развития Беларуси заключается в создании межведомственных платформенных решений, которые черпают данные из информационных систем различных ведомств, различных госорганов. И на основании этих данных способны выдавать некую же агрегированную информацию в совершенно ином разрезе. В таких системах искусственный интеллект в виде нейросетей будет нам очень полезен".

Форум - это место двухсторонних встреч. Беларусь подписала соглашение с Тверской областью о сотрудничестве, а также прошли переговоры на площадке Республики Башкортостан. Там отмечали, что эта республика приедет на "Иннопром" в Беларусь.

Напомним, Беларусь в 2025 году организует форум, принимает у себя гостей, лучшие достижения промышленности будут представлены в конце сентября.

Также была встреча у главы Нацбанка Беларуси Романа Головченко с губернатором Ленинграда Александром Бегловым. Говорили о поставках белорусской продукции на этот рынок, а также экспортной поддержке.

Белорусская делегация принимала активное участие в различных секциях, например, посвященных Евразийскому экономическому союзу, новым кооперационным проектам, а также союзной интеграции.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7347b79b-a0ca-46e1-a374-423faf85e79a/conversions/ebb624ff-7dda-4964-9164-5a09fa94a0de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7347b79b-a0ca-46e1-a374-423faf85e79a/conversions/ebb624ff-7dda-4964-9164-5a09fa94a0de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7347b79b-a0ca-46e1-a374-423faf85e79a/conversions/ebb624ff-7dda-4964-9164-5a09fa94a0de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7347b79b-a0ca-46e1-a374-423faf85e79a/conversions/ebb624ff-7dda-4964-9164-5a09fa94a0de-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Головченко

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Петербургский экономический форум - это ведущая площадка для обсуждения глобальных процессов, которые происходят в мире. Они происходят весьма динамично, происходит быстрая трансформация. Процессы глобализации, деглобализации, дефрагментации мировой экономики требуют адекватной оценки. Уровень представительства делегаций здесь весьма высок, более 50 стран представлены на высоком уровне, в целом присутствует большое количество талантливых и знающих спикеров. Фактически в одном месте можно концентрированно получить такой информационный "впрыск" по всем актуальным вопросам. Крайне важна сфера современных технологий, цифровой экономики, финансов и банкинга. Здесь тоже все очень динамично развивается, поэтому надо быть осведомленным о всех лучших практиках для того, чтобы иметь возможность их применить".