Бельская высказалась о кризисе свободы слова на примере удаления с YouTube каналов белорусских СМИ

Реализация права на свободу мнений в цифровую эпоху сталкивается с проблемой неравенства, которая усугубляется нежеланием развитых государств делиться технологиями. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Лариса Бельская прокомментировала доклад спецдокладчика Совета по правам человека Ирен Хан и обратила внимание на отсутствие оценки проблемы неравенства в доступе к цифровым технологиям. По словам постпреда, именно это позволило сформироваться небольшой группе влиятельных олигархов, платформ, компаний и правительств, способствующих кризису свободы слова.