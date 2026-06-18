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Бельская высказалась о кризисе свободы слова на примере удаления с YouTube каналов белорусских СМИ
Реализация права на свободу мнений в цифровую эпоху сталкивается с проблемой неравенства, которая усугубляется нежеланием развитых государств делиться технологиями. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Лариса Бельская прокомментировала доклад спецдокладчика Совета по правам человека Ирен Хан и обратила внимание на отсутствие оценки проблемы неравенства в доступе к цифровым технологиям. По словам постпреда, именно это позволило сформироваться небольшой группе влиятельных олигархов, платформ, компаний и правительств, способствующих кризису свободы слова.
Представитель Беларуси обратила внимание спецдокладчика на факт грубого нарушения права свободно искать, получать и распространять информацию, которое затронуло миллионы людей. Она также заявила, что в Минске ожидают реагирования, оценок и рекомендаций в отношении практических мер по недопущению подобных инцидентов и восстановлению нарушенных прав.